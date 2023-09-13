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Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в Ростове

Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в Ростове

13 сентября 2023, 13:35
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в Ростове
В Ростове на проспекте Нагибина произошло массовое ДТП, сообщили в ГИБДД России по региону.

Массовое ДТП произошло сегодня днем на проспекте Нагибина в Ростове. Там водитель ВАЗ 2114 превысил скорость и влетел в Toyota Land Cruiser. Иномарку отбросило на Volkswagen Polo, который в свою очередь врезался в Mazda.

К счастью, никто из водителей не пострадал.

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Однако из-за ликвидации последствий ДТП и установления всех обстоятельств аварии проспект Нагибина встал в огромную пробку. Она тянется от улицы Плиева до Текучева.Однако из-за ликвидации последствий ДТП и установления всех обстоятельств аварии проспект Нагибина встал в огромную пробку. Она тянется от улицы Плиева до Текучева.
Однако из-за ликвидации последствий ДТП и установления всех обстоятельств аварии проспект Нагибина встал в огромную пробку. Она тянется от улицы Плиева до Текучева.
Фото: Яндекс.Карты

Однако из-за ликвидации последствий ДТП и установления всех обстоятельств аварии проспект Нагибина встал в огромную пробку. Она тянется от улицы Плиева до Текучева.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.

Напомним, сегодня утром авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской.

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