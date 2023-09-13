Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в Ростове

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Массовое ДТП произошло сегодня днем на проспекте Нагибина в Ростове. Там водитель ВАЗ 2114 превысил скорость и влетел в Toyota Land Cruiser. Иномарку отбросило на Volkswagen Polo, который в свою очередь врезался в Mazda.
К счастью, никто из водителей не пострадал.
Однако из-за ликвидации последствий ДТП и установления всех обстоятельств аварии проспект Нагибина встал в огромную пробку. Она тянется от улицы Плиева до Текучева.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.
Напомним, сегодня утром авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской.