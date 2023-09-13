rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Ростовской области осудят местного жителя, убившего жену из-за ревности

Пьяный житель Ростовской области из-за ревности зарезал жену

13 сентября 2023, 15:58
Фото: 1MI
В Ростовской области осудят местного жителя, убившего жену из-за ревности
В Ростовской области задержан местный житель, убивший жену из-за ревности, рассказали в Следкоме.

В Тацинском районе обвинение в убийстве супруги выдвинули местному жителю. По версии следствия, преступление он совершил у себя дома в станице Ермаковской 8 сентября. Будучи пьяным, он начал ругаться с женой из-за ревности. После чего взял нож и ударил женщину. Раны оказались глубокими, потерпевшая умерла на месте.

В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном
Узнать подробнее

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе.

Читайте также:
Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской областиЖитель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницуЖенщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской области
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Происшествие#Тацинский район#Убийство в Ростовской области#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#Криминал в Ростовской области#Нож
Подпишитесь
«Остается один пшик»: таксист спрогнозировал рост цен на поездки в такси Ростова
Сегодня, 12:03
Пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей
Сегодня, 11:55
Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре
Сегодня, 11:31
Президент Путин подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты
Сегодня, 09:00
Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове
Сегодня, 12:45
Ученый объяснил, почему Ростов признали самым дорогим миллионником после Москвы
Сегодня, 13:02