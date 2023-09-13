Пьяный житель Ростовской области из-за ревности зарезал жену

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В Тацинском районе обвинение в убийстве супруги выдвинули местному жителю. По версии следствия, преступление он совершил у себя дома в станице Ермаковской 8 сентября. Будучи пьяным, он начал ругаться с женой из-за ревности. После чего взял нож и ударил женщину. Раны оказались глубокими, потерпевшая умерла на месте.
В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе.