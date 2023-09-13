Ростовчане распространяют слух о появлении коронавируса в 2015 году: правда или фейк

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Ссылаясь на некий телеграм-канал «Рассвет» жители Ростова пересылают друг другу сообщения в социальных сетях, в которых говорится о том, что первая вспышка коронавируса произошла не в 2019 году, а намного раньше — в 2015-м. И власти скрывают от людей этот факт. Кроме того, в сообщении упоминается о ядерном ударе по России, который пришелся на Уральские горы. И что противник [какой именно не называется — прим.ред] ждет момента, когда люди попадут в радиус поражения.
Подобные «скандальные» сообщения периодически появляются в социальных сетях и мессенджерах, но на поверку оказываются фейками.
Так, власти Южной Кореи не скрывали вспышку коронавируса в 2015 году. Сообщения об этом появлялись как в зарубежных, так и в Российских СМИ. Так, к концу вспышки было зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев заболевания (185 в Республике Корея и 1 в Китае) и 38 случаев смерти. Однако в 2015 году возбудителем вируса был коронавирус MERS, а не COVID-19 SARS-CoV-2, зарегистрированный в 2019 году и ставший причиной пандемии в 2020-м. А значит, сообщение это является ложным.
Что касается ядерного удара по Уралу, информация эта также не соответствует действительности. В 2017 году авторитетные СМИ («Аргументы и факты», РБК) писали о выбросе рутения-106 в атмосфере над Южным Уралом. Однако концентрация радиоактивного вещества ничтожна мала, а данные об опасности оказались преувеличены.
Из этого можно сделать вывод, что оба тезиса являются фейками.