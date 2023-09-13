Ростовчане распространяют слух о появлении коронавируса в 2015 году: правда или фейк

Ссылаясь на некий телеграм-канал «Рассвет» жители Ростова пересылают друг другу сообщения в социальных сетях, в которых говорится о том, что первая вспышка коронавируса произошла не в 2019 году, а намного раньше — в 2015-м. И власти скрывают от людей этот факт. Кроме того, в сообщении упоминается о ядерном ударе по России, который пришелся на Уральские горы. И что противник [какой именно не называется — прим.ред] ждет момента, когда люди попадут в радиус поражения.