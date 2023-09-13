Ростовские полицейские задержали в Сочи лже-брокера

Злоумышленники находили на онлайн-рекрутинговых площадках людей, которые занимались поиском вакансий. После чего созванивались с ними и предлагали им подзаработать в инвестициях. Если те соглашались, то мошенники просили их перевести деньги в криптовалюту и отправить их на определенные криптокошельки.