rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Ростовские полицейские задержали в Сочи лже-брокера

Ростовские полицейские задержали в Сочи лже-брокера

13 сентября 2023, 13:09
Фото: МВД
Ростовские полицейские задержали в Сочи лже-брокера
Ростовские полицейские задержали в Краснодарском крае лже-инвестора, рассказали в МВД.

Ростовские полицейские в Сочи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. В прошлом году парень создал вместе с сообщниками сайт, идентичный одной из брокерских платформ. После этого мошенники открыли в Сочи офис и наняли туда сотрудников, которые даже не догадывались, что стали невольными участниками преступной схемы.

Злоумышленники находили на онлайн-рекрутинговых площадках людей, которые занимались поиском вакансий. После чего созванивались с ними и предлагали им подзаработать в инвестициях. Если те соглашались, то мошенники просили их перевести деньги в криптовалюту и отправить их на определенные криптокошельки.

Мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков
Узнать подробнее

Преступники действовали по двум схемам. Если жертва отправляла до 500 тысяч рублей, то на липовом сайте имитировалась торговля и рост вложенных средств. Когда сумма превышала 500 тысяч рублей, проводились реальные торги на одном из существующих финансовых рынков. В таком случае в ходе положительного исхода потерпевшему доставался лишь небольшой процент от сделок, а остальное уходило мошенникам.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий мошенников оценивается в миллионы рублей.

Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти восемь миллионов рублей.

Читайте также:
Пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублейВ Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе 11 сентябряСледком опубликовал кадры из донской школы под Таганрогом, где ученик устроил резню
#Общество#Новости#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Мошенничество в Ростове#Уголовное дело#Ростов
Подпишитесь
«Остается один пшик»: таксист спрогнозировал рост цен на поездки в такси Ростова
Сегодня, 12:03
Пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей
Сегодня, 11:55
Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре
Сегодня, 11:31
Президент Путин подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты
Сегодня, 09:00
Компания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове
Сегодня, 12:45
Ученый объяснил, почему Ростов признали самым дорогим миллионником после Москвы
Сегодня, 13:02