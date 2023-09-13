Ростовские полицейские задержали в Сочи лже-брокера

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Ростовские полицейские в Сочи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. В прошлом году парень создал вместе с сообщниками сайт, идентичный одной из брокерских платформ. После этого мошенники открыли в Сочи офис и наняли туда сотрудников, которые даже не догадывались, что стали невольными участниками преступной схемы.
Злоумышленники находили на онлайн-рекрутинговых площадках людей, которые занимались поиском вакансий. После чего созванивались с ними и предлагали им подзаработать в инвестициях. Если те соглашались, то мошенники просили их перевести деньги в криптовалюту и отправить их на определенные криптокошельки.
Преступники действовали по двум схемам. Если жертва отправляла до 500 тысяч рублей, то на липовом сайте имитировалась торговля и рост вложенных средств. Когда сумма превышала 500 тысяч рублей, проводились реальные торги на одном из существующих финансовых рынков. В таком случае в ходе положительного исхода потерпевшему доставался лишь небольшой процент от сделок, а остальное уходило мошенникам.
Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий мошенников оценивается в миллионы рублей.
Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти восемь миллионов рублей.