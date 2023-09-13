«СК10» финансирует ремонт линий энергосетей в Советском районе

Этим летом в жилом комплексе West Side, который «СК10» сдал в 2019 году, участились случаи отключения света. Советский район и Левенцовский микрорайон, в частности, — территория активного развития и строительства. Линии подачи электроэнергии на этом участке повреждаются третьими лицами. В результате перебои со светом — в общежитиях «ЮФУ», «Леруа Мерлен», садоводческих товариществах. ООО «Металлэнергоресурс», которая была ответственна за поставку электричества на этом участке, не имела возможности оперативно устранять аварии. 7 сентября служба судебных приставов в рамках исполнительного производства наложила арест на имущество компании и «СК10» в сотрудничестве с городом ведет работы для восстановления бесперебойной подачи энергоресурсов на участке.