«СК10» финансирует ремонт линий энергосетей в Советском районе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Протяженность участка —более шести километров. Сотрудники АО «Донэнерго» и МКП «Ростгорсвет» при финансовом обеспечении «СК10» приступили к поиску проблемных участков на этом отрезке линии энергоснабжения и их ремонту.
Этим летом в жилом комплексе West Side, который «СК10» сдал в 2019 году, участились случаи отключения света. Советский район и Левенцовский микрорайон, в частности, — территория активного развития и строительства. Линии подачи электроэнергии на этом участке повреждаются третьими лицами. В результате перебои со светом — в общежитиях «ЮФУ», «Леруа Мерлен», садоводческих товариществах. ООО «Металлэнергоресурс», которая была ответственна за поставку электричества на этом участке, не имела возможности оперативно устранять аварии. 7 сентября служба судебных приставов в рамках исполнительного производства наложила арест на имущество компании и «СК10» в сотрудничестве с городом ведет работы для восстановления бесперебойной подачи энергоресурсов на участке.
— «СК10» закупила необходимое для восстановления линий энергосетей оборудование и расходники, совместно с аварийными бригадами мы обследовали все участки на предмет повреждений. Мы также взяли на себя затраты по аренде, обслуживанию и заправке дизель-генератора, который позволяет поставлять электроэнергию в комплексе West side во время аварий.
Ситуация с сетевой компанией «Металлэнергоресурс» нестандартная, потребуется около года, чтобы полностью восстановить бесперебойную подачу электроэнергии на участке за который отвечала организация. Отметим, что в сотрудничестве с городом «СК10» занимается восстановлением энергосетей, которые позволят качественно обслуживать не только West side, но и другие дома по улицам Стабильная, Коблова, Волнистая, общежития ЮФУ, которых также коснулась проблема с отключениями света, — передает пресс-служба «СК10».
Несмотря на то, что ЖК West Side сдан в 2019 году, группа компаний «СК10» принимает активное участие в решении проблемных ситуаций и работает над тем, чтобы восстановить комфорт жильцов комплекса.