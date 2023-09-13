Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Оперативники выяснили, что житель Ростова-на-Дону активно пытался установить связи с посольствами недружественных государств, чтобы оказывать им консультационную и другую помощь, направленную против интересов Российской Федерации.
В отношении этого гражданина ФСБ России вынесло официальное предостережение о недопустимости подобных действий.
Если ростовчанин не выполнит требования ведомства, его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Напомним, за государственную измену Уголовный кодекс РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее сообщалось, что жителя Ростова будут судить за госизмену и передачу военных данных Украине. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.