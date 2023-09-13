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Сотрудники ФСБ предотвратили попытку государственной измены в Ростовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области

13 сентября 2023, 08:35
Фото: pxhere.com
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку государственной измены в Ростовской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Ростовской области пресекли попытку совершения преступления, которое квалифицируется как государственная измена, говорится в сообщении ведомства.

Оперативники выяснили, что житель Ростова-на-Дону активно пытался установить связи с посольствами недружественных государств, чтобы оказывать им консультационную и другую помощь, направленную против интересов Российской Федерации.

В отношении этого гражданина ФСБ России вынесло официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

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Если ростовчанин не выполнит требования ведомства, его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Напомним, за государственную измену Уголовный кодекс РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что жителя Ростова будут судить за госизмену и передачу военных данных Украине. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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