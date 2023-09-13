Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
По ее словам, за ночь сотрудниками МЧС, полиции и волонтерам удалось поймать одного из трех бегающих по городу кабанов. В настоящее время ведутся поиски еще двух животных. По предварительной информации, кабаны могли сбежать с одного из подворий.
Специалисты проверили пойманного кабана и выяснили, что никаких заболеваний у него нет.
Власти города призвали ростовчан не подходить к кабанам, а в случае их обнаружения сообщать в экстренные службы.
Напомним, что несколько диких кабанов напугали 12 сентября жителей Сельмаша в Ростове. Животные успели погонять собак и опрокинуть забор в парке Островского, а также напасть детей на площадке в одном из близлежащих дворов. Позднее диких зверей заметили в центре Ростова, а также на Шолохова. Ранее спасатель Артем Белков рассказал, как себя вести при встрече с диким кабаном.