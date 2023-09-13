Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова

Напомним, что несколько диких кабанов напугали 12 сентября жителей Сельмаша в Ростове. Животные успели погонять собак и опрокинуть забор в парке Островского, а также напасть детей на площадке в одном из близлежащих дворов. Позднее диких зверей заметили в центре Ростова, а также на Шолохова. Ранее спасатель Артем Белков рассказал, как себя вести при встрече с диким кабаном.