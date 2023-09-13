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Updated Сегодня, 06:18

Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова

Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова

13 сентября 2023, 06:14
Фото: pxhere
Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
В администрации Ростова-на-Дону выяснили, откуда в городской черте взялись три взрослых особи диких кабанов, которые устроили погром и напугали людей 12 сентября, об этом рассказала пресс-секретарь горадминистрации Мария Петрова.

По ее словам, за ночь сотрудниками МЧС, полиции и волонтерам удалось поймать одного из трех бегающих по городу кабанов. В настоящее время ведутся поиски еще двух животных. По предварительной информации, кабаны могли сбежать с одного из подворий.

Специалисты проверили пойманного кабана и выяснили, что никаких заболеваний у него нет.

Дикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова
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Власти города призвали ростовчан не подходить к кабанам, а в случае их обнаружения сообщать в экстренные службы.

Напомним, что несколько диких кабанов напугали 12 сентября жителей Сельмаша в Ростове. Животные успели погонять собак и опрокинуть забор в парке Островского, а также напасть детей на площадке в одном из близлежащих дворов. Позднее диких зверей заметили в центре Ростова, а также на Шолохова. Ранее спасатель Артем Белков рассказал, как себя вести при встрече с диким кабаном.

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