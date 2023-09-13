Суд рассмотрит дело против виновника в гибели учительницы в ливневке в Ростове

Обвиняемым по нему проходит неназванное должное лицо. Его обвинят в халатности при исполнении своих обязанностей. Чиновник не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации, расположенной на улице Тульской. Также там не была установлена необходимая дождеприемная решетка. Из-за этого учительницу Радченко потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.