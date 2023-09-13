Суд рассмотрит дело против виновника в гибели учительницы в ливневке в Ростове

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Ростове следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 80-летней учительницы Лидии Радченко в ливневке. Трагедия произошла 29 апреля этого года во время мощного ливня. Расследование гибели Радченко находилось под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Обвиняемым по нему проходит неназванное должное лицо. Его обвинят в халатности при исполнении своих обязанностей. Чиновник не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации, расположенной на улице Тульской. Также там не была установлена необходимая дождеприемная решетка. Из-за этого учительницу Радченко потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Сейчас он находится под домашним арестом. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, гибель Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Чиновники тогда заверяли, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин доставали мусор и грязь.