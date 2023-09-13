Топливный кризис: Почему дорожает бензин и куда пропал дизель в регионах

Минэнерго также разработало список мер. Среди них — переориентация поставок топлива с экспорта на внутренний рынок до стабилизации цен в России. Также будет увеличена загрузка работающих НПЗ. Помимо этого, планируется установить приоритет топливных грузов в очереди отгрузок РЖД. При этом конкретные сроки реализации этих мер в Минэнерго не назвали. А значит нет гарантии, что цены на топливо перестанут расти уже в ближайшее время.