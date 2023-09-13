Топливный кризис: Почему дорожает бензин и куда пропал дизель в регионах

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
С начала года котировки бензина и дизеля на бирже многократно обновили исторические максимумы. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в опте на 76%. В рознице не так сильно — на 7,1% по бензину и на 4,2% по дизелю, но это значительно сильно выше уровня официальной инфляции в 3,65%.
Прайс на топливо подскочил как минимум в 75 субъектах РФ. Так, по данным Росстата, по состоянию на конец лета больше всего цены выросли в Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и ЯМАО. Меньше всего — в Тульской области, Москве и Санкт-Петербурге.
При этом в центральных регионах возник дефицит дизеля — его нельзя найти на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. Похожая ситуация в Чувашии, Татарстане и Марий-Эл, а также в некоторых сибирских областях и в нескольких регионах на юге страны.
Больше всего беспокоятся аграрии. Дефицит топлива может привести к срыву полевых работ, а это неминуемо скажется на ассортименте и ценах на продукты питания. На Ставрополье сельхозпроизводители пожаловались на удорожание топлива сразу на 45%. Запасы же ГСМ они оценили максимум в 40% от общей потребности.
Рост цен на топливо в России связывают, в первую очередь, с мировым ростом цен на «чёрное золото» и увеличением его продаж за рубеж. Причем это касается также «серого» экспорта, когда иностранцам продают бензин и дизель, изначально предназначавшиеся для внутреннего рынка. Большую роль здесь также сыграла девальвация рубля, отмечают эксперты.
Еще одна причина — изменение порядка выплат нефтяникам компенсаций по демпферу из бюджета. С 1 сентября их урезали вдвое, из-за чего продавать топливо тоже стало намного выгоднее за границу.
Логистические проблемы также подхлестнули рост цен, прежде всего, в регионах, где нет своих НПЗ, а поставки топлива идут авто- или железнодорожным транспортом. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев связал нехватку топлива в регионе с реконструкцией Астраханского газоперерабатывающего завода, ростом трафика через область, увеличением сроков доставки топлива по железной дороге и традиционной загрузкой донских дорог.
Между тем, глава Минэнерго Николай Шульгинов обвиняет в нехватке бензина на юге России недобросовестных участников рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит. Логистика повлияла на ситуацию в меньшей степени, чем те, кто закрывал заправки и набивал свой карман, заметил Шульгинов.
Правоту его слов отчасти подтверждают и сами фермеры, которые сейчас вынуждены закупать дизель у перекупщиков по бешеной цене. Руководитель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников назвал цену на дизель в регионах просто «космической» — цена за литр уже превысила 90 рублей. Так происходит потому, что на заправке его не купить или оно ограниченно.
На ситуацию отреагировали в Федеральной антимонопольной службе, которая уже сейчас развернула масштабные проверки продавцов бензина по всей стране. Контролеры проверят «экономическую обоснованность» мелкооптовой цены на топливо с нефтебаз и другие составляющие конечной цены продукта.
Минэнерго также разработало список мер. Среди них — переориентация поставок топлива с экспорта на внутренний рынок до стабилизации цен в России. Также будет увеличена загрузка работающих НПЗ. Помимо этого, планируется установить приоритет топливных грузов в очереди отгрузок РЖД. При этом конкретные сроки реализации этих мер в Минэнерго не назвали. А значит нет гарантии, что цены на топливо перестанут расти уже в ближайшее время.