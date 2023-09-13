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Трамвай в очередной раз сошел с рельсов на Профсоюзной в Ростове

Трамвай в очередной раз сошел с рельсов на Профсоюзной в Ростове

13 сентября 2023, 13:58
Фото: Сергей Филатов/cc by sa 2.5/wikimedia.org
Трамвай в очередной раз сошел с рельсов на Профсоюзной в Ростове
В Ростове на Профсоюзной улице уже в третий раз сошел с рельсов трамвай, об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы.

В Ростове на Профсоюзной улице трамвай сошел с рельсов. Это уже третье подобное происшествие в Ленгородке за последние месяцы. В прошлые два раза трамвай протаранил близлежащие дома и даже снес столб.

Трамвай сошел с рельсов и протаранил дом в Ростове
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Что стало причиной происшествия на этот раз, пока неизвестно. Также не сообщается о пострадавших в результате инцидента.

Напомним, сегодня утром авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на улице Красноармейской.

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