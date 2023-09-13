Трамвай в очередной раз сошел с рельсов на Профсоюзной в Ростове

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Ростове на Профсоюзной улице трамвай сошел с рельсов. Это уже третье подобное происшествие в Ленгородке за последние месяцы. В прошлые два раза трамвай протаранил близлежащие дома и даже снес столб.
Что стало причиной происшествия на этот раз, пока неизвестно. Также не сообщается о пострадавших в результате инцидента.
Напомним, сегодня утром авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на улице Красноармейской.