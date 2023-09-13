Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов

Согласно данным канала Mash, 39-летний Петр[прим. редакции — имя изменили] создал семью в 2006 году, в браке за 10 лет родились трое сыновей, однако пара распалась в 2016 году, дети остались с матерью, а отец уехал в Ростов и женился. Петр утверждает, что исправно платил алименты, однако уже в 2018 году бывшая жена передала ему под опеку среднего и младшего сыновей из-за «семейных трудностей».