Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Ростове участник СВО пожаловался на бывшую супругу, которая якобы хочет отсудить у него детей ради алиментов с военной зарплаты.
Согласно данным канала Mash, 39-летний Петр[прим. редакции — имя изменили] создал семью в 2006 году, в браке за 10 лет родились трое сыновей, однако пара распалась в 2016 году, дети остались с матерью, а отец уехал в Ростов и женился. Петр утверждает, что исправно платил алименты, однако уже в 2018 году бывшая жена передала ему под опеку среднего и младшего сыновей из-за «семейных трудностей».
Мужчина взял детей к себе, и очень скоро средний мальчик отправился в военное училище. Младшего ребенка Петр оставил в Ростове со своей семьей.
В прошлом году военнослужащий отправился на СВО, и тогда его бывшая жена объявилась и попросила отдать сыновей, с которыми, по ее словам, мужчина запретил общаться.
Петр уверен, что причиной претензий женщины стали алименты с зарплаты военного, а не дети, один из которых живет в военном училище, а второй — без внимания родителей в Ростове, пока его отец несет военную службу и защищает страну в зоне СВО. Его возмущает, что суд встал на сторону бывшей супруги и удовлетворил требования матери.
«Что теперь делать, Петр не знает. Ведь среднего сына в училище не тронут, а вот младшего могут забрать с претензией на большие алименты», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее стало известно, вернутся ли осенью домой участники СВО из Ростовской области.