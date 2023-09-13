Ученый объяснил, почему Ростов признали самым дорогим миллионником после Москвы

Напомним, на второе место после Москвы в рейтинге самых дорогих для жизни городов Ростов поставили аналитики сервиса SuperJob. Профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян заявил RostovGazeta, что опрос не показывает всю картину.

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