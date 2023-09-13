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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Ученый объяснил, почему Ростов на самом деле не второй в топе дорогих городов страны

Ученый объяснил, почему Ростов признали самым дорогим миллионником после Москвы

13 сентября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Ученый объяснил, почему Ростов на самом деле не второй в топе дорогих городов страны
Напомним, на второе место после Москвы в рейтинге самых дорогих для жизни городов Ростов поставили аналитики сервиса SuperJob. Профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян заявил RostovGazeta, что опрос не показывает всю картину.

По словам Юрия Туманяна, сам опрос и его результаты не корректны. Они, по мнению, эксперта, не показали объективной картины.

«Было опрошено сравнительно небольшое количество респондентов. В основном это были люди, имеющие относительно низкие доходы», — считает доктор экономических наук.

Ростов назвали самым дорогим для жизни миллионником после Москвы
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Юрий Туманян добавил, что на результат исследования также повлияли сезонные инфляционные ожидания населения.

«Сравнение с московскими ценами в основном не выдерживают критики, разве что по топливу», — заключил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам.

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