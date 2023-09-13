Ученый объяснил, почему Ростов признали самым дорогим миллионником после Москвы

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По словам Юрия Туманяна, сам опрос и его результаты не корректны. Они, по мнению, эксперта, не показали объективной картины.
«Было опрошено сравнительно небольшое количество респондентов. В основном это были люди, имеющие относительно низкие доходы», — считает доктор экономических наук.
Юрий Туманян добавил, что на результат исследования также повлияли сезонные инфляционные ожидания населения.
«Сравнение с московскими ценами в основном не выдерживают критики, разве что по топливу», — заключил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам.