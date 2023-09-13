Украина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до Ростова

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По данным издания, командующий ВВС Украины Николай Олещук поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», намекнув, что для удара по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. Их дальность составляет 250 километров. В теории Storm Shadow могут долететь и до Ростова.
Всего по Севастополю сегодня нанесли десять ракетных ударов. Семь ракет были сбиты. Удары пришлись по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе. В результате загорелась его южная площадка, пострадали 24 человека. Также получили повреждения два корабля.
Ранее сообщалось, что США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова.