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Украина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до Ростова

Украина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до Ростова

13 сентября 2023, 12:46
Фото: President.gov.ua/сс by 4.0
Украина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до Ростова
Украина могла ударить по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow, они способны достать и до Ростова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, командующий ВВС Украины Николай Олещук поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», намекнув, что для удара по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. Их дальность составляет 250 километров. В теории Storm Shadow могут долететь и до Ростова.

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Всего по Севастополю сегодня нанесли десять ракетных ударов. Семь ракет были сбиты. Удары пришлись по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе. В результате загорелась его южная площадка, пострадали 24 человека. Также получили повреждения два корабля.

Ранее сообщалось, что США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова.

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