Украина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до Ростова

По данным издания, командующий ВВС Украины Николай Олещук поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», намекнув, что для удара по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. Их дальность составляет 250 километров. В теории Storm Shadow могут долететь и до Ростова.