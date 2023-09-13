В общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков «Авито Работа» рассказал, что в Ростовской области более чем в два раза вырос спрос на руководителей в сфере общепита по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В настоящий момент соискателям с опытом работы в руководящей должности в сфере организации общественного питания обещают зарплату в размере 40,1 тысячи рублей, это на 25% больше, чем предлагали в прошлом году.
Эксперты объясняют эту тенденцию сезонными отпусками и постоянной текучкой кадров, а также нехваткой квалифицированных специалистов сферы гостеприимства и общепита.
Ранее стало известно о росте цен в кафе и ресторанах Ростовской области.