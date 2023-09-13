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Published Сегодня, 10:50

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В общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя

В общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя

13 сентября 2023, 10:50
Фото: pxhere.com
В общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя
В Ростовской области в сфере общепита в 2,3 раза чаще стали искать персонал на руководящие должности, об этом заявили аналитики.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков «Авито Работа» рассказал, что в Ростовской области более чем в два раза вырос спрос на руководителей в сфере общепита по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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В настоящий момент соискателям с опытом работы в руководящей должности в сфере организации общественного питания обещают зарплату в размере 40,1 тысячи рублей, это на 25% больше, чем предлагали в прошлом году.

Эксперты объясняют эту тенденцию сезонными отпусками и постоянной текучкой кадров, а также нехваткой квалифицированных специалистов сферы гостеприимства и общепита.

Ранее стало известно о росте цен в кафе и ресторанах Ростовской области.

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