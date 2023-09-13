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Главные новости Ростовской области 13 сентября

В Ростове находят опасные для жизни арбузы и путают беременность с болезнями

13 сентября 2023, 16:13
Фото: flickr.com/CC BY 2.0/jeepersmedia
Главные новости Ростовской области 13 сентября
В Ростовской области принят документ, регламентирующий работу такси, тем временем в Ростове приняли роды у женщины, не подозревавшей о своей беременности, а эксперт оказался шокирован качеством местных арбузов.

Арбузы с сюрпризом

Общественник Владислав Махмудов заявил, что купил в Ростове арбуз, в котором в два раза превышено количество нитратов. Эксперт отмечает, что арбузы уже стали причиной плохого самочувствия уже десятков ростовчан.

Махмудов предупреждает, что если съесть опасный арбуз целиком, то вскоре можно почувствовать боли в теле и общее недомогание. Также может появиться отечность. Зафиксированы случаи, когда арбуз становился причиной гибели человека.

«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — заключил эксперт.

Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся
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Неожиданный ребенок

В Минздраве региона рассказали, что врачи в Ростове приняли роды у пациентки, которая даже не знала о своей беременности. Она спутала ее с миомой и асцитом.

В больницу женщина попала с острыми болями в животе. Медики сразу поняли, что речь идет именно о родах, а не заболевании. Спустя час женщина родила мальчика весом 3,5 килограмма. Он оказался здоров. Сейчас с ним и с мамой все в порядке.

В Ростове приняли роды у пациентки, которая не знала о своей беременности
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Новые правила для такси

Губернатор Василий Голубев подписал документ, в котором утверждены новые требования к организации перевозок на такси в Ростовской области.

Согласно нему, уполномоченным органом по организации и контролю за осуществлением перевозок такси будет являться министерство транспорта региона. Ведомство создаст и будет вести реестр служб заказа такси. Ранее такого списка в Ростовской области не было.

Также оговорены новые требования к водителям такси. Они должны иметь определенный водительский стаж, также внутри авто в обязательном порядке будет размещаться контактный номер для жалоб. На самой машине таксистам необходимо установить изображение «шашек» и оранжевый фонарь на крыше.

Изменился и порядок получения документов для перевозки пассажиров: разрешение теперь выдается на перевозчика, а не на конкретное авто. Получить его можно бесплатно в электронном виде. Ранее выданные разрешения остаются действительными до окончания срока их действия.

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