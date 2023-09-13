В Ростове находят опасные для жизни арбузы и путают беременность с болезнями

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Арбузы с сюрпризом
Общественник Владислав Махмудов заявил, что купил в Ростове арбуз, в котором в два раза превышено количество нитратов. Эксперт отмечает, что арбузы уже стали причиной плохого самочувствия уже десятков ростовчан.
Махмудов предупреждает, что если съесть опасный арбуз целиком, то вскоре можно почувствовать боли в теле и общее недомогание. Также может появиться отечность. Зафиксированы случаи, когда арбуз становился причиной гибели человека.
«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — заключил эксперт.
Неожиданный ребенок
В Минздраве региона рассказали, что врачи в Ростове приняли роды у пациентки, которая даже не знала о своей беременности. Она спутала ее с миомой и асцитом.
В больницу женщина попала с острыми болями в животе. Медики сразу поняли, что речь идет именно о родах, а не заболевании. Спустя час женщина родила мальчика весом 3,5 килограмма. Он оказался здоров. Сейчас с ним и с мамой все в порядке.
Новые правила для такси
Губернатор Василий Голубев подписал документ, в котором утверждены новые требования к организации перевозок на такси в Ростовской области.
Согласно нему, уполномоченным органом по организации и контролю за осуществлением перевозок такси будет являться министерство транспорта региона. Ведомство создаст и будет вести реестр служб заказа такси. Ранее такого списка в Ростовской области не было.
Также оговорены новые требования к водителям такси. Они должны иметь определенный водительский стаж, также внутри авто в обязательном порядке будет размещаться контактный номер для жалоб. На самой машине таксистам необходимо установить изображение «шашек» и оранжевый фонарь на крыше.
Изменился и порядок получения документов для перевозки пассажиров: разрешение теперь выдается на перевозчика, а не на конкретное авто. Получить его можно бесплатно в электронном виде. Ранее выданные разрешения остаются действительными до окончания срока их действия.