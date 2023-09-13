В Ростове находят опасные для жизни арбузы и путают беременность с болезнями

В больницу женщина попала с острыми болями в животе. Медики сразу поняли, что речь идет именно о родах, а не заболевании. Спустя час женщина родила мальчика весом 3,5 килограмма. Он оказался здоров. Сейчас с ним и с мамой все в порядке.