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В Ростове построят еще одну школу в зеленой зоне на берегу Темерника

В Ростове построят еще одну школу в зеленой зоне на берегу Темерника

13 сентября 2023, 09:26
Фото: 1MI
В Ростове построят еще одну школу в зеленой зоне на берегу Темерника

В санаторной зоне Ростова появится новая школа на 660 учащихся

В Ростове на улице 2-й Пятилетки появится школа на 661 учащегося, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» объявил, что ростовскому предпринимателю Карэну Казаряну позволили построить школу на более чем 600 учащихся. Под образовательную организацию выделили участок площадью 2,2 гектара в зеленой зоне, находящейся рядом с берегом реки Темерник.

В издании уточнили, что земельный участок подходит для эксплуатации санатория, однако сейчас там позволили разместить учреждения дошкольного, начального и среднего общего образования.

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По данным СМИ, Карэн Казарян может быть сыном известного ростовского предпринимателя Тиграна Казаряна. Предприниматель, который возьмет на себя строительство школы, или его тезка, согласно данным системы «СПАРК — interfax», является владельцем гостинично-развлекательного комплекса «Ростовский», семья Казаряна контролирует ТРК «Вавилон».

Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, данные проверяются.

Ранее в Ростове подрядчик не успел закончить в срок ремонт школы №44.

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