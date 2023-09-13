В Ростове построят еще одну школу в зеленой зоне на берегу Темерника

Портал «Город N» объявил, что ростовскому предпринимателю Карэну Казаряну позволили построить школу на более чем 600 учащихся. Под образовательную организацию выделили участок площадью 2,2 гектара в зеленой зоне, находящейся рядом с берегом реки Темерник.