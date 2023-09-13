В Ростове построят еще одну школу в зеленой зоне на берегу Темерника

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Портал «Город N» объявил, что ростовскому предпринимателю Карэну Казаряну позволили построить школу на более чем 600 учащихся. Под образовательную организацию выделили участок площадью 2,2 гектара в зеленой зоне, находящейся рядом с берегом реки Темерник.
В издании уточнили, что земельный участок подходит для эксплуатации санатория, однако сейчас там позволили разместить учреждения дошкольного, начального и среднего общего образования.
По данным СМИ, Карэн Казарян может быть сыном известного ростовского предпринимателя Тиграна Казаряна. Предприниматель, который возьмет на себя строительство школы, или его тезка, согласно данным системы «СПАРК — interfax», является владельцем гостинично-развлекательного комплекса «Ростовский», семья Казаряна контролирует ТРК «Вавилон».
Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, данные проверяются.
Ранее в Ростове подрядчик не успел закончить в срок ремонт школы №44.