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В Ростове поймали одного из кабанов, устроивших дебош в городе

В Ростове поймали одного из кабанов, устроивших дебош в городе

13 сентября 2023, 05:49
Фото: pxhere.com
В Ростове поймали одного из кабанов, устроивших дебош в городе
В Ростова-на-Дону сообщили, что за ночь удалось поймать одного из трех диких кабанов, которые напугали жителей города накануне, об этом сообщила пресс-секретарь администрации Мария Петрова.

По ее словам, в поимке в городской черте одного из животных оказали содействие сотрудники регионального Минприроды. Вечером бегающего зверя удалось поймать и осмотреть. Кабан оказался абсолютно здоровым, без каких-либо заболеваний. Специалисты приняли решение выпустить животное в естественную среду обитания.
Поиски двух других кабанов все еще продолжаются.

Мария петрова уточнила, что животные сбежали из частного подворья.

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Она призвала людей не приближаться к кабанам, а при их обнаружении незамедлительно информировать по номеру 112.

Напомним, что 12 сентября три кабана устроили настоящий дебош в Ростове. Сначала их заметили на Сельмаше и в парке Островского, где они разгоняли собак, повалили забор, напали на детей. Одно из животных пыталось проникнуть в здание музея «Россия — моя история». Потом зверей видели у Театральной площади, где один из кабанов попал под машину, но вскочил и убежал, а вечером они были замечены на Шолохова и на автомойке на Горсоветской.

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