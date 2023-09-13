В Ростове поймали одного из кабанов, устроивших дебош в городе

Напомним, что 12 сентября три кабана устроили настоящий дебош в Ростове. Сначала их заметили на Сельмаше и в парке Островского, где они разгоняли собак, повалили забор, напали на детей. Одно из животных пыталось проникнуть в здание музея «Россия — моя история». Потом зверей видели у Театральной площади, где один из кабанов попал под машину, но вскочил и убежал, а вечером они были замечены на Шолохова и на автомойке на Горсоветской.