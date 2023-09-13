В Ростове поймали одного из кабанов, устроивших дебош в городе

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 06:19
По ее словам, в поимке в городской черте одного из животных оказали содействие сотрудники регионального Минприроды. Вечером бегающего зверя удалось поймать и осмотреть. Кабан оказался абсолютно здоровым, без каких-либо заболеваний. Специалисты приняли решение выпустить животное в естественную среду обитания.
Поиски двух других кабанов все еще продолжаются.
Мария петрова уточнила, что животные сбежали из частного подворья.
Она призвала людей не приближаться к кабанам, а при их обнаружении незамедлительно информировать по номеру 112.
Напомним, что 12 сентября три кабана устроили настоящий дебош в Ростове. Сначала их заметили на Сельмаше и в парке Островского, где они разгоняли собак, повалили забор, напали на детей. Одно из животных пыталось проникнуть в здание музея «Россия — моя история». Потом зверей видели у Театральной площади, где один из кабанов попал под машину, но вскочил и убежал, а вечером они были замечены на Шолохова и на автомойке на Горсоветской.