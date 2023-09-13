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Published Сегодня, 05:54

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В Ростове приняли роды у пациентки, которая не знала о своей беременности

В Ростове приняли роды у пациентки, которая не знала о своей беременности

13 сентября 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове приняли роды у пациентки, которая не знала о своей беременности
В Ростове врачи приняли роды у пациентки, которая приняла беременность за миому и асцит, об этом сообщили в донском Минздраве.

Во вторник ночью, 12 сентября, в городскую больницу №8 поступила пациентка, которая мучилась от острых болей в животе. Ростовчанка сообщила врачам, что подозревает у себя миому матки с асцитом, однако врачи уже поняли, что подозрения женщины являются ошибочными.

Уже через час на свет появился мальчик весом 3,5 килограмма, после женщину с ее ребенком перевели в родильное отделение другой больницы. Их жизням и здоровью ничего не грозит.

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Однако ростовчан шокировало, что женщина могла не знать о собственной беременности.

«Как можно не знать о беременности, особенно на последнем месяце?», «Явных признаков не было», «Начала вес набирать, а тест не вариант было сделать?», — удивились горожане.

Ранее корреспондент RostovGazeta подготовила материал о том, с какими проблемами сталкиваются женщины, решившиеся сделать аборт.

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