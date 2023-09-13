В Ростове приняли роды у пациентки, которая не знала о своей беременности

Во вторник ночью, 12 сентября, в городскую больницу №8 поступила пациентка, которая мучилась от острых болей в животе. Ростовчанка сообщила врачам, что подозревает у себя миому матки с асцитом, однако врачи уже поняли, что подозрения женщины являются ошибочными.