rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Ростове в парке Островского поймали второго из трех сбежавших кабанов

В Ростове в парке Островского поймали второго из трех сбежавших кабанов

13 сентября 2023, 08:42
Фото: Pxhere.com
В Ростове в парке Островского поймали второго из трех сбежавших кабанов
В Ростове удалось поймать второго из трех диких кабанов, которые носились по улицам города 12 сентября, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Напомним, вечером 12 сентября на улицах Ростова-на-Дону стали замечать диких кабанов. Жители рассказали, что одно из животных напало на детей на игровой площадке недалеко от парка Островского, а второе стало участником ДТП в центре города.

К утру 13 сентября стало известно, что специалистам из Минприроды удалось поймать одного из кабанов, поиски оставшихся двух животных продолжились.

Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
Узнать подробнее
Оба животных здоровы, их решили выпустить в естественную зону обитания.Оба животных здоровы, их решили выпустить в естественную зону обитания.
Оба животных здоровы, их решили выпустить в естественную зону обитания.
Фото: t.me/don_mash

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что на поиски отправились сотрудники полиции, экстренных служб и Минприроды. К 11.20 мск появилось сообщение о поимке второго кабана на территории парка Островского.

Оба животных здоровы, их решили выпустить в естественную зону обитания. Специалисты выдвинули предположение, что кабанов содержали на частной территории, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Данные уточняются.

Читайте также:
Подложили свинью ростовчанам: дикие кабаны устроили настоящий погром в городеЗоолог Тихонов рассказал, что нужно сделать если нападет дикий кабан в РостовеРостовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Дикие животные#Ростов#18+#Поиски#Экстренные службы#Дикие кабаны
Подпишитесь
В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%
Сегодня, 07:38
Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся
Сегодня, 06:40
Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов
Сегодня, 06:37
Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове
Сегодня, 06:29
Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
Сегодня, 06:14
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области
Сегодня, 08:35