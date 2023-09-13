В Ростове в парке Островского поймали второго из трех сбежавших кабанов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, вечером 12 сентября на улицах Ростова-на-Дону стали замечать диких кабанов. Жители рассказали, что одно из животных напало на детей на игровой площадке недалеко от парка Островского, а второе стало участником ДТП в центре города.
К утру 13 сентября стало известно, что специалистам из Минприроды удалось поймать одного из кабанов, поиски оставшихся двух животных продолжились.
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что на поиски отправились сотрудники полиции, экстренных служб и Минприроды. К 11.20 мск появилось сообщение о поимке второго кабана на территории парка Островского.
Оба животных здоровы, их решили выпустить в естественную зону обитания. Специалисты выдвинули предположение, что кабанов содержали на частной территории, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Данные уточняются.