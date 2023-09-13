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В Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе

В Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе 11 сентября

13 сентября 2023, 10:52
Фото: Следком по Ростовской области
В Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе
Подросток из Красного Десанта, который ранил трех человек и покушался на жизнь учителя, арестовали на два месяца, об этом объявил один из местных Telegram-каналов.

Напомним, рабочая неделя в Ростовской области началась с громкой новости. 11 сентября 15-летний мальчик из Красного Десанта пришел в школу в маске и с ножом и ранил трех человек, пытаясь пройти в здание. Его целью была одна из учителей, которой подросток хотел отомстить.

Уже в среду, 13 сентября, Telegram-канал Don_Mash сообщил, что подростка арестовал на два месяца. Юноша якобы стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

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По словам авторов канала, причиной неприязни ученика к педагогу стали, по мнению мальчика, незаслуженные «тройки».По словам авторов канала, причиной неприязни ученика к педагогу стали, по мнению мальчика, незаслуженные «тройки».
По словам авторов канала, причиной неприязни ученика к педагогу стали, по мнению мальчика, незаслуженные «тройки».
Фото: «Вахтерша перепугалась и побежала нажи

По словам авторов канала, причиной неприязни ученика к педагогу стали, по мнению мальчика, незаслуженные «тройки».

Информация пока не подтвердилась в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее спасатель рассказал, как себя вести в случае нападения на школу.

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