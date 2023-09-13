В Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе 11 сентября

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Уже в среду, 13 сентября, Telegram-канал Don_Mash сообщил, что подростка арестовал на два месяца. Юноша якобы стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
По словам авторов канала, причиной неприязни ученика к педагогу стали, по мнению мальчика, незаслуженные «тройки».
Информация пока не подтвердилась в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее спасатель рассказал, как себя вести в случае нападения на школу.