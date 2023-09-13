В Ростовской области арестовали подростка, который устроил резню в школе 11 сентября

Напомним, рабочая неделя в Ростовской области началась с громкой новости. 11 сентября 15-летний мальчик из Красного Десанта пришел в школу в маске и с ножом и ранил трех человек, пытаясь пройти в здание. Его целью была одна из учителей, которой подросток хотел отомстить.