В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%

Что касается инфляции текущего года, в Минэкономразвития пояснили, что на прогнозе сказались изменения курса рубля. С начала года изменение курса рубля составило более 40% и отразилось на ценах, а потому показатель инфляции может оказаться значительно выше, чем ожидали специалисты.