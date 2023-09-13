В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Накануне Минэкономразвития Российской Федерации обновило прогноз по уровню инфляции в 2023 году. Если раньше предполагалось, что уровень инфляции не превысит 5,3%, то к концу 2023 году допустимый уровень решили зафиксировать на отметке 7,5%.
При этом уже в следующем году показатель инфляции, по предварительным прогнозам, должен составить всего 4,5%. В 2025 и 2026 году, экономисты уверены, инфляция стабилизируется на отметке 4%.
Что касается инфляции текущего года, в Минэкономразвития пояснили, что на прогнозе сказались изменения курса рубля. С начала года изменение курса рубля составило более 40% и отразилось на ценах, а потому показатель инфляции может оказаться значительно выше, чем ожидали специалисты.
Ранее Ростовстат рассказал, насколько увеличились реальные доходы населения в 2023 году.