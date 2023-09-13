rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%

В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%

13 сентября 2023, 07:38
Фото: freepik.com
В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%
Минэкономразвития РФ представил прогноз о росте уровня инфляции с 5,3 до 7,5% в 2023 году в Ростовской области и других регионах России, об этом сообщил портал ТАСС.

Накануне Минэкономразвития Российской Федерации обновило прогноз по уровню инфляции в 2023 году. Если раньше предполагалось, что уровень инфляции не превысит 5,3%, то к концу 2023 году допустимый уровень решили зафиксировать на отметке 7,5%.

При этом уже в следующем году показатель инфляции, по предварительным прогнозам, должен составить всего 4,5%. В 2025 и 2026 году, экономисты уверены, инфляция стабилизируется на отметке 4%.

В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
Узнать подробнее

Что касается инфляции текущего года, в Минэкономразвития пояснили, что на прогнозе сказались изменения курса рубля. С начала года изменение курса рубля составило более 40% и отразилось на ценах, а потому показатель инфляции может оказаться значительно выше, чем ожидали специалисты.

Ранее Ростовстат рассказал, насколько увеличились реальные доходы населения в 2023 году.

Читайте также:
Власти Ростовской области хотят увеличить прожиточный минимум до 14,3 тысячи рублейРост прожиточного минимума и МРОТ: что изменится в жизни ростовчан с 1 январяГодовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%
#Общество#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Инфляция#Последние новости Ростова на сегодня#Инфляция в Ростовской области#18+
Подпишитесь
Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся
Сегодня, 06:40
Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов
Сегодня, 06:37
Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове
Сегодня, 06:29
Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
Сегодня, 06:14
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области
Сегодня, 08:35