В центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В среду, 13 сентября, власти объявили о том, что в городе начались работы на Северном водоводе, который обеспечивает водой Ростовскую ТЭЦ.
В течение дня в центральной части Ростова будут наблюдаться проблемы с горячим водоснабжением из-за снижения параметров теплоносителя. Работы обещают закончить к 09.00 мск 14 сентября.
В настоящий момент город находится в активной стадии подготовки к отопительному сезону 2023–2024 года, и массовые отключения горячей воды ожидают ростовчан с 18 по 22 сентября.
Напомним, ранее Ростовводоканал объявил об отключении водоснабжения в районе улиц Текучева, Скрыпника, Доломановского переулка и 17-й Улицы.