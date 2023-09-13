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В центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта

В центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта

13 сентября 2023, 11:06
Фото: 1MI
В центре Ростова начались проблемы с напором горячей воды из-за ремонта
В Ростове ремонт Северного водовода привел к проблемам с горячим водоснабжением в центре города, об этом сообщили в администрации.

В среду, 13 сентября, власти объявили о том, что в городе начались работы на Северном водоводе, который обеспечивает водой Ростовскую ТЭЦ.

В течение дня в центральной части Ростова будут наблюдаться проблемы с горячим водоснабжением из-за снижения параметров теплоносителя. Работы обещают закончить к 09.00 мск 14 сентября.

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В настоящий момент город находится в активной стадии подготовки к отопительному сезону 2023–2024 года, и массовые отключения горячей воды ожидают ростовчан с 18 по 22 сентября.

Напомним, ранее Ростовводоканал объявил об отключении водоснабжения в районе улиц Текучева, Скрыпника, Доломановского переулка и 17-й Улицы.

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#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Происшествие#Горячая вода#Последние новости Ростова на сегодня
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