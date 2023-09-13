Губернатор Голубев утвердил изменения в организацию перевозок легковыми такси на Дону

Глава Ростовской области Василий Голубев внес изменения в документ об организации перевозок легковыми такси. Так, уполномоченным органом по организации и контролю за осуществлением перевозок в легковом такси теперь будет являться министерство транспорта региона. Ведомство будет отвечать за создание и ведение реестра служб заказа такси. Ранее такого списка в Ростовской области не было.