Губернатор Голубев утвердил изменения в организацию перевозок легковыми такси на Дону

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Глава Ростовской области Василий Голубев внес изменения в документ об организации перевозок легковыми такси. Так, уполномоченным органом по организации и контролю за осуществлением перевозок в легковом такси теперь будет являться министерство транспорта региона. Ведомство будет отвечать за создание и ведение реестра служб заказа такси. Ранее такого списка в Ростовской области не было.
Кроме того, документ, подписанный губернатором, устанавливает новые требования к водителям такси. Среди них стаж управления транспортом. Также информация о перевозчике и контактный номер для жалоб и предложений должны быть размещены в салоне автомобиля. Обязательным стало и изображение «шашек» на кузове автомобиля и установка оранжевого фонаря на крыше.
Изменился и порядок получения документов для перевозки пассажиров: разрешение выдается на перевозчика, а не на конкретное авто. При этом разрешение теперь можно будет получить бесплатно, а документ будет выдаваться в электронном виде в формате QR-кода.
Ранее выданные разрешения остаются действительными до окончания срока их действия, но не более 5 лет с момента вступления изменений. Все нормативные документы и информация размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.
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