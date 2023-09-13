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Василий Голубев утвердил изменения в организацию перевозок такси в Ростовской области

Губернатор Голубев утвердил изменения в организацию перевозок легковыми такси на Дону

13 сентября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Василий Голубев утвердил изменения в организацию перевозок такси в Ростовской области
В Ростовской области утвердили новые требования к организации перевозок легковыми такси, соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.

Глава Ростовской области Василий Голубев внес изменения в документ об организации перевозок легковыми такси. Так, уполномоченным органом по организации и контролю за осуществлением перевозок в легковом такси теперь будет являться министерство транспорта региона. Ведомство будет отвечать за создание и ведение реестра служб заказа такси. Ранее такого списка в Ростовской области не было.

Кроме того, документ, подписанный губернатором, устанавливает новые требования к водителям такси. Среди них стаж управления транспортом. Также информация о перевозчике и контактный номер для жалоб и предложений должны быть размещены в салоне автомобиля. Обязательным стало и изображение «шашек» на кузове автомобиля и установка оранжевого фонаря на крыше.

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Изменился и порядок получения документов для перевозки пассажиров: разрешение выдается на перевозчика, а не на конкретное авто. При этом разрешение теперь можно будет получить бесплатно, а документ будет выдаваться в электронном виде в формате QR-кода.

Ранее выданные разрешения остаются действительными до окончания срока их действия, но не более 5 лет с момента вступления изменений. Все нормативные документы и информация размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.

Все нормативные документы и информация размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.Все нормативные документы и информация размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.
Все нормативные документы и информация размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.
Фото: donland.ru

Ранее стало известно о сбоях в работе GPS в центре Ростова после падения беспилотника на Пушкинской.

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