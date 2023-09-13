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В Ростове власти отказались от проекта застройки "Орбитальная - 2"

Власти Ростова отказались от идеи строительства «Орбитальная — 2»

13 сентября 2023, 16:50
Фото: 1MI
В Ростове власти отказались от проекта застройки "Орбитальная - 2"
В Ростове власти отказались от проекта застройки «Орбитальная — 2», следует из документов на сайте администрации города.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал документ о закрытии проекта застройки «Орбитальная-2». Планировка территории была согласована еще в 2012 году. Однако теперь вместо жилья власти решили построить там дорогу.

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Известно, что она будет четырехполосной. Дорога должна улучшить транспортное сообщение между отдаленными районами Северного жилого массива и центром города. Она также соединит Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский районы города.

Напомним, подрядчики уже согласовали проектно-сметную документацию для строительства дороги «Орбитальная-2».

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