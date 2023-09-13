Власти Ростова отказались от идеи строительства «Орбитальная — 2»

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал документ о закрытии проекта застройки «Орбитальная-2». Планировка территории была согласована еще в 2012 году. Однако теперь вместо жилья власти решили построить там дорогу.
Известно, что она будет четырехполосной. Дорога должна улучшить транспортное сообщение между отдаленными районами Северного жилого массива и центром города. Она также соединит Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский районы города.
Напомним, подрядчики уже согласовали проектно-сметную документацию для строительства дороги «Орбитальная-2».