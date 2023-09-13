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Published Сегодня, 16:22

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Updated Сегодня, 16:24

Власти региона получат 4,2 миллиарда рублей на строительство коллектора в Ростове

Властям региона дадут 4,2 млрд руб на строительство коллектора в Ростове

13 сентября 2023, 16:22
Фото: Правительство Ростовской области
Власти региона получат 4,2 миллиарда рублей на строительство коллектора в Ростове
Власти региона получат кредит в размере 4,2 миллиарда рублей на строительство коллектора в Ростове, рассказали в правительстве области.

В Ростове на улице Локомотивной построят канализационный коллектор. Для реализации проекта власти уже утвердили необходимый перечень мероприятий.

Федеральные власти дадут Ростовской области кредит для строительства коллектора. Его сумма составит 4,2 миллиарда рублей.

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Строительство коллектора важно из-за масштабной застройки на улице Таганрогской. Там планируют возвести более 600 тысяч квадратных метров жилья. Строить коллектор будут в течение года. Работы планируют начать ближе к зиме.

Ранее экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов.

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