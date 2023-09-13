Властям региона дадут 4,2 млрд руб на строительство коллектора в Ростове

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Ростове на улице Локомотивной построят канализационный коллектор. Для реализации проекта власти уже утвердили необходимый перечень мероприятий.
Федеральные власти дадут Ростовской области кредит для строительства коллектора. Его сумма составит 4,2 миллиарда рублей.
Строительство коллектора важно из-за масштабной застройки на улице Таганрогской. Там планируют возвести более 600 тысяч квадратных метров жилья. Строить коллектор будут в течение года. Работы планируют начать ближе к зиме.
Ранее экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском аэропорту Платов.