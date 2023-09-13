Водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
ДТП произошло в Донецке Ростовской области на улице Коммунистической. Там грузовик, который перевозил щебень, снес несколько газовых опор, кустарники, деревья, а также протаранил забор частного дома.
Водитель позже объяснил полицейским, что подавился конфетой, из-за чего не справился с управлением.
В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.
Ранее проспект Нагибина встал в пробку из-за дорожной аварии с участием четырех машин в Ростове. Также затор в городе образовывался утром из-за массового ДТП на Красноармейской улице.