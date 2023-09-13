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Конфета спровоцировала ДТП в Донецке Ростовской области

Водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор

13 сентября 2023, 15:13
Фото: Telegram-канал "Ростов главный"
Конфета спровоцировала ДТП в Донецке Ростовской области
Конфета спровоцировала ДТП в Донецке Ростовской области, сообщили в социальных сетях местные жители.

ДТП произошло в Донецке Ростовской области на улице Коммунистической. Там грузовик, который перевозил щебень, снес несколько газовых опор, кустарники, деревья, а также протаранил забор частного дома.

Водитель позже объяснил полицейским, что подавился конфетой, из-за чего не справился с управлением.

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В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.

Ранее проспект Нагибина встал в пробку из-за дорожной аварии с участием четырех машин в Ростове. Также затор в городе образовывался утром из-за массового ДТП на Красноармейской улице.

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