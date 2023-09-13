Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
С начала сентября в Ростовской области зарегистрировано более 10,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог в регионе уже превышен на 8,7%.
Основной всплеск заболеваемости традиционно ожидается в сентябре и октябре. В первую очередь ОРВИ грозит школьникам, воспитанникам детсадов и трудовым коллективам, в которых формируется коллективный иммунитет.
В Роспотребнадзоре призвали местных жителей вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в ближайшей к дому поликлинике, и лучше за две или три недели до прогнозируемого пика заболеваемости.
Ранее RostovGazeta рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.