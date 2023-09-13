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Updated Сегодня, 11:33

Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре

Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре

13 сентября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Всплеск заболеваемости ОРВИ прогнозируется в Ростовской области в сентябре
В Ростовской области прогнозируется скачок заболеваемости гриппом, эпидемический порог уже превышен на 8,7%, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала сентября в Ростовской области зарегистрировано более 10,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог в регионе уже превышен на 8,7%.

Основной всплеск заболеваемости традиционно ожидается в сентябре и октябре. В первую очередь ОРВИ грозит школьникам, воспитанникам детсадов и трудовым коллективам, в которых формируется коллективный иммунитет.

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В Роспотребнадзоре призвали местных жителей вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в ближайшей к дому поликлинике, и лучше за две или три недели до прогнозируемого пика заболеваемости.

Ранее RostovGazeta рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Здоровье#Здравоохранение в Ростовской области#ОРВИ в Ростовской области
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