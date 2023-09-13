Жителей Ростовской области будут переселять в новостройки из аварийных домов

Власти региона также озабочены тем, что территории, находящиеся под аварийным фондом в Ростове, чаще всего находятся в плачевном состоянии. «Есть места в Ростове, которые нужно приводить в порядок как можно быстрее. Ростов — это столица», — заключил губернатор Василий Голубев.