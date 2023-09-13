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Published Сегодня, 17:29

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Updated Сегодня, 17:31

Жителей Ростовской области будут переселять из аварийных домов в новостройки

Жителей Ростовской области будут переселять в новостройки из аварийных домов

13 сентября 2023, 17:29
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области будут переселять из аварийных домов в новостройки

Жители аварийных домов получат новые квартиры в Ростовской области в 2023 году

Жителей Ростовской области будут переселять из аварийных домов в новостройки, сообщили в правительстве региона.

Тема расселения аварийных домов поднималась сегодня на заседании правительства Ростовской области. Власти напомнили, что застройщики будут получать льготы, если в возведенных ими ЖК хотя бы 5% жилья будет отдана переселенцам из ветхих домов.

В Ростове в этом году жители аварийных домов получат 1726 квартир в новостройках.

Власти региона также озабочены тем, что территории, находящиеся под аварийным фондом в Ростове, чаще всего находятся в плачевном состоянии. «Есть места в Ростове, которые нужно приводить в порядок как можно быстрее. Ростов — это столица», — заключил губернатор Василий Голубев.

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Сейчас в аварийном жилье в Ростовской области проживают более 13 тысяч человек. На их расселение потребуется, минимум, 14,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что власти Ростова разрешили распланировать 300 гектаров земли под многоэтажки на левом берегу.

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