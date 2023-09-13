Жителей Ростовской области будут переселять в новостройки из аварийных домов

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Тема расселения аварийных домов поднималась сегодня на заседании правительства Ростовской области. Власти напомнили, что застройщики будут получать льготы, если в возведенных ими ЖК хотя бы 5% жилья будет отдана переселенцам из ветхих домов.
В Ростове в этом году жители аварийных домов получат 1726 квартир в новостройках.
Власти региона также озабочены тем, что территории, находящиеся под аварийным фондом в Ростове, чаще всего находятся в плачевном состоянии. «Есть места в Ростове, которые нужно приводить в порядок как можно быстрее. Ростов — это столица», — заключил губернатор Василий Голубев.
Сейчас в аварийном жилье в Ростовской области проживают более 13 тысяч человек. На их расселение потребуется, минимум, 14,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что власти Ростова разрешили распланировать 300 гектаров земли под многоэтажки на левом берегу.