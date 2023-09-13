Жителям Ростовской области запретили посещать леса

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Во вторник, 12 сентября, Минприроды напомнили, что в Ростовской области продолжает действовать режим ограничения пребывания граждан в донских лесах. В это время въезд на территорию лесов на транспорте запрещен.
В ведомстве уточнили, что эти ограничения будут действовать до 2 октября. Если возникнет необходимость, этот запрет могут продлить.
Представители Минприроды добавили, что 90% ландшафтных пожаров происходят по вине людей, оставляющих в лесах окурки и даже горящие костры.
Дончан просят быть внимательными и осторожными, а также сообщать о возгораниях лесной охране по телефону 8(800)100-94-00 или номеру 112.
Ранее в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара.