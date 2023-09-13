rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Жителям Ростовской области запретили посещать леса из-за пожаров

Жителям Ростовской области запретили посещать леса

13 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области запретили посещать леса из-за пожаров

Жителям Ростовской области ограничили пребывание в лесах до 2 октября

В Ростовской области для жителей продлили запрет на въезд в донские леса, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Ростовской области.

Во вторник, 12 сентября, Минприроды напомнили, что в Ростовской области продолжает действовать режим ограничения пребывания граждан в донских лесах. В это время въезд на территорию лесов на транспорте запрещен.

В ведомстве уточнили, что эти ограничения будут действовать до 2 октября. Если возникнет необходимость, этот запрет могут продлить.

В Ростовской области горят леса и падает рождаемость из-за проблем с финансами
Узнать подробнее

Представители Минприроды добавили, что 90% ландшафтных пожаров происходят по вине людей, оставляющих в лесах окурки и даже горящие костры.

Дончан просят быть внимательными и осторожными, а также сообщать о возгораниях лесной охране по телефону 8(800)100-94-00 или номеру 112.

Ранее в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара.

Читайте также:
Огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской областиДонские власти продлили запрет на посещение лесов Ростовской областиВ Ростовской области в лесу нашли мумифицированный труп мужчины с тату самолета
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Пожар#Пожары#Ландшафтные пожары#Транспорт#Происшествие#Ограничения#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Леса
Подпишитесь
В Ростовской области уровень инфляции в 2023 году может достичь 7,5%
Сегодня, 07:38
Эксперт проверил купленные в Ростове арбузы специальным прибором и ужаснулся
Сегодня, 06:40
Участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов
Сегодня, 06:37
Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове
Сегодня, 06:29
Стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова
Сегодня, 06:14
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской области
Сегодня, 08:35