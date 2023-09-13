«Золотые горы за гроши»: как ростовчан дурят, обещая товары с маркетплейса за копейки

«Я практически уверена, что ни о каких складах, где по дешевке томятся эти товары в ожидании покупателей, речи быть не может. Скорее всего, это обычные продавцы, которые не имеют никакого отношения к маркетплейсам. Возможно, у них действительно есть поставщики с низкими ценами. Но в этом я сильно сомневаюсь», — отмечает Екатерина Бачерикова.