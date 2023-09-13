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«Золотые горы за гроши»: как в сообществах обманывают ростовчан обещаниями низких цен

«Золотые горы за гроши»: как ростовчан дурят, обещая товары с маркетплейса за копейки

13 сентября 2023, 10:27
Фото: 1MI
«Золотые горы за гроши»: как в сообществах обманывают ростовчан обещаниями низких цен

Маркетолог рассказала, как ростовчан дурят, обещая дешевые товары с маркетплейса

В соцсетях и telegram-каналах ростовчане часто встречают многообещающие призывы — приобрести любые товары с маркетплейсов за копейки. Почему этому нельзя верить, рассказала RostovGazeta маркетолог, продюсер онлайн-курсов Екатерина Бачерикова.

Яркие картинки с логотипами популярных маркетплейсов в сети, обещающие продажу товаров практически за копейки, привлекают внимание ростовчан. Очень убедительно объясняется и причина низкой стоимости. Речь идет и о списанных товарах со складов, и о просрочках оплаты за товар, и о многом другом.

По факту все это вряд ли возможно, хотя люди очень хотят верить в такие выгодные предложения. Несложный мониторинг подобных сообществ в сети показывает, что товары предлагаются по обычным ценам. Но для пущего убеждения рядом указывается завышенная цена. Причем она зачеркнута — по всем правилам рекламы.

«Я практически уверена, что ни о каких складах, где по дешевке томятся эти товары в ожидании покупателей, речи быть не может. Скорее всего, это обычные продавцы, которые не имеют никакого отношения к маркетплейсам. Возможно, у них действительно есть поставщики с низкими ценами. Но в этом я сильно сомневаюсь», — отмечает Екатерина Бачерикова.

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Еще одним вариантом, по словам собеседницы, может быть сотрудничество администратора сообщества с конкретными продавцами. И здесь тоже вряд ли может идти речь о низкой цене. По сути, это лишь дополнительное размещение рекламы на товар. Но и этот вариант при детальном анализе выглядит не убедительным.

«Как правило, для рекламы в таких сообществах оказывается слишком мало подписчиков — лишь несколько тысяч человек», — разъясняет маркетолог.

«Как правило, для рекламы в таких сообществах оказывается слишком мало подписчиков — лишь несколько тысяч человек», — разъясняет маркетолог. «Как правило, для рекламы в таких сообществах оказывается слишком мало подписчиков — лишь несколько тысяч человек», — разъясняет маркетолог. 
«Как правило, для рекламы в таких сообществах оказывается слишком мало подписчиков — лишь несколько тысяч человек», — разъясняет маркетолог. 
Фото: скриншот / rostovgazeta.ru

Нередко встречается и агрессивная реклама. В сообщениях демонстрируется открытое негодование — каким надо быть несведущим, чтобы тратить огромные деньги на то, что можно приобретать за копейки.

«По факту, все подобные обещания о приобретении товаров по очень низким ценам можно отнести лишь к недобросовестной рекламе. Людям обещают всевозможные скидки, распродажи, вызывая ажиотаж. А на самом деле продавцы стараются любыми путями реализовать свой товар. Это всегда было и остается», — резюмирует маркетолог.

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