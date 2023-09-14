Адвокат Карима Бабаева потребовал выгнать журналистов с заседаний суда в Ростове

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В Ростове продолжается рассмотрение нашумевшего уголовного дела об аксайских рынках. У одного из подсудимых — Карима Бабаева — появился новый защитник. Им стал адвокат Игорь Попенин, сообщает «Блокнот».
На очередном заседании он потребовал отвода судьи Александра Бондарева. Попенин указал, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама стала фигуранткой дела о коррупции. Ее и других высокопоставленных судей региона подозревают в вынесении «нужных» приговоров за взятку. Попенин переживает, что и решение в отношении его подсудимого может быть предвзятым.
Суд отказал адвокату в требовании отвода судьи. Тогда Попенин предложил сделать процесс закрытым. На это не согласились сами подсудимые, так как на заседания приходят их родственники. Тогда адвокат попросил выгнать журналистов. Однако и это его требование было отклонено.
Напомним, дело об аксайских рынках длится с 2021 года. Его фигурантов обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Среди подсудимых бизнесмены братья Бабаевы и экс-глава района Виталий Борзенко.