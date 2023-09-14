Адвокат Карима Бабаева потребовал выгнать журналистов с заседаний суда в Ростове

На очередном заседании он потребовал отвода судьи Александра Бондарева. Попенин указал, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама стала фигуранткой дела о коррупции. Ее и других высокопоставленных судей региона подозревают в вынесении «нужных» приговоров за взятку. Попенин переживает, что и решение в отношении его подсудимого может быть предвзятым.