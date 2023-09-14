Александр Ищенко предложен «Единой Россией» кандидатом в спикеры ЗС РО

«Уверен, что мы выполним все обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании. И совершенно точно депутаты-единороссы будут вместе со своими избирателями, жителями Ростовской области, решать те вопросы, которые их волнуют», — заключил секретарь регионального отделения «Единой России».