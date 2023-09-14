Александр Ищенко предложен «Единой Россией» кандидатом в спикеры ЗС РО

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
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Updated Сегодня, 13:16
Сегодня, 14 сентября, донская «Единая Россия» провела конференцию, на которой предложила кандидата на должность председателя Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Им стал секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.
Определение состоялось тайным голосованием, на альтернативной основе. Кандидатуру Александра Ищенко поддержало большинство участников партийной конференции. Лидер донских единороссов, возглавлявший областной парламент пятого и шестого созывов, поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку.
«Роль председателя Законодательного Собрания в организации работы депутатов исключительно важна. Потребуются новые управленческие решения, связанные с выполнением наказов избирателей. Ведь самое важное — оправдать надежды и выполнить все то, что мы обещали», — подчеркнул лидер партийной организации региона.
По словам Александра Ищенко, депутатам нового созыва предстоит начать активно работать в своих избирательных округах, укреплять связь с территориями, и присоединиться к реализации народной программы, дополненной с учетом поступивших наказов и обращений.
«Уверен, что мы выполним все обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании. И совершенно точно депутаты-единороссы будут вместе со своими избирателями, жителями Ростовской области, решать те вопросы, которые их волнуют», — заключил секретарь регионального отделения «Единой России».
Предложение от партии по кандидатуре Александра Ищенко для избрания на пост спикера донского парламента рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области нового созыва.
Добавим, в этот же день состоялось первое собрание фракции «Единая Россия». Депутаты вновь избрали руководителем фракции Владимира Ревенко, который также является заместителем секретаря регионального отделения партии.