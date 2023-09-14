Банк ДОМ. РФ: За две недели за ипотекой на ИЖС обратились 300 семей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Больше всего заявок на получение кредита под ИЖС собственными силами было подано в Московском регионе — 28 процентов, Самарской и Тюменской областях — по 10 процентов. В список регионов, лидирующих по данному показателю, также вошли Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Тверская, Воронежская и Саратовская области.
«Программа ИЖС своими силами — ответ на имеющийся запрос граждан, которые готовы самостоятельно строить собственный дом без привлечения подрядчика. Такой подход ощутимо снижает нагрузку на семейный бюджет, в среднем на 10 — 15%. Со своей стороны, как банк, нацеленный на всестороннее развитие жилищной сферы, мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить людям разные возможности для улучшения жилищных условий. Поэтому наша линейка ипотечных продуктов постоянно совершенствуется», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Клиенты, предпочитающие строить дома без привлечения подрядчика, чаще всего выбирают объекты площадью от 100 до 150 квадратных метров. Это происходит приблизительно в 45% случаев. Заявки на дома площадью более 150 квадратных метров составляют около 30%, в то время как еще 25% клиентов предпочитают дома площадью до 100 квадратных метров.
При анализе выбора стройматериалов около 55% клиентов отдают предпочтение газоблокам. Каждый четвертый дом строится из дерева, а еще 10% клиентов предпочитают кирпич в качестве материала для строительства.
У Банка ДОМ.РФ доступна льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства по ставке 7,3%. Эта ставка действительна при условии личного страхования и оформления права собственности на дом в течение 12 месяцев с момента заключения кредитного договора. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей. Подача заявки осуществляется онлайн, и более 80% решений принимается в течение минуты.