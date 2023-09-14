rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Банк ДОМ. РФ: За две недели за ипотекой на ИЖС обратились 300 семей

Банк ДОМ. РФ: За две недели за ипотекой на ИЖС обратились 300 семей

14 сентября 2023, 10:23
Фото: Банк ДОМ.РФ
С начала действия программы льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство хозяйственным способом в Банк ДОМ.РФ было подано порядка 300 заявок на оформление. Общий объем запрошенного кредитования составил миллиард рублей. Программа была вновь запущена в конце августа текущего года.

Больше всего заявок на получение кредита под ИЖС собственными силами было подано в Московском регионе — 28 процентов, Самарской и Тюменской областях — по 10 процентов. В список регионов, лидирующих по данному показателю, также вошли Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Тверская, Воронежская и Саратовская области.

«Программа ИЖС своими силами — ответ на имеющийся запрос граждан, которые готовы самостоятельно строить собственный дом без привлечения подрядчика. Такой подход ощутимо снижает нагрузку на семейный бюджет, в среднем на 10 — 15%. Со своей стороны, как банк, нацеленный на всестороннее развитие жилищной сферы, мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить людям разные возможности для улучшения жилищных условий. Поэтому наша линейка ипотечных продуктов постоянно совершенствуется», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Клиенты, предпочитающие строить дома без привлечения подрядчика, чаще всего выбирают объекты площадью от 100 до 150 квадратных метров. Это происходит приблизительно в 45% случаев. Заявки на дома площадью более 150 квадратных метров составляют около 30%, в то время как еще 25% клиентов предпочитают дома площадью до 100 квадратных метров.

При анализе выбора стройматериалов около 55% клиентов отдают предпочтение газоблокам. Каждый четвертый дом строится из дерева, а еще 10% клиентов предпочитают кирпич в качестве материала для строительства.

У Банка ДОМ.РФ доступна льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства по ставке 7,3%. Эта ставка действительна при условии личного страхования и оформления права собственности на дом в течение 12 месяцев с момента заключения кредитного договора. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей. Подача заявки осуществляется онлайн, и более 80% решений принимается в течение минуты.

Подпишитесь
В Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации
Сегодня, 02:17
«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области
Сегодня, 08:47
Бензин в Ростовской области подорожал на 55 копеек за неделю
Сегодня, 08:20
Адвокат Карима Бабаева потребовал выгнать журналистов с заседаний суда в Ростове
Сегодня, 07:42
В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе
Сегодня, 08:37
Суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву
Сегодня, 08:18