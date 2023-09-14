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Банк «Центр-инвест» представил членам GABV методы оценки ESG-факторов

Банк «Центр-инвест» представил членам GABV методы оценки ESG-факторов

14 сентября 2023, 15:11
Фото: rawpixel/freepik.com
Банк «Центр-инвест» представил членам GABV методы оценки ESG-факторов
12 сентября банк «Центр-инвест» принял участие во встрече экспертов Глобального альянса банковских ценностей (GABV) и поделился своим опытом практического внедрения принципов ESG-банкинга в Российской Федерации.

На встрече обсуждались траектории устойчивых трансформаций бизнеса, методы учета углеродного следа, вопросы нефинансовой отчетности и развития социальных и экологических проектов.

Зампредседателя правления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов поделился с европейскими коллегами успешным опытом применения ESG-рейтингов при кредитовании заемщиков, реализации проектов, связанных с достижением Целей устойчивого развития, а также создания методов учета углеродного следа ипотеки и агробизнеса и финансирования проектов по повышению энергоэффективности и трансформации бизнеса.

GABV — это независимая сеть банков, объединяющая более 70 финансовых учреждений в 45 государствах. Её общая миссия — использование финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития. Банк «Центр-инвест» стал членом GABV в 2019 году и является единственным российским банком, входящим в эту организацию.

Один из ключевых принципов GABV заключается в использовании финансовых ресурсов для поддержки реального бизнеса, способного приносить пользу обществу и окружающей среде для достижения Целей устойчивого развития.

Банк «Центр-инвест» успешно работает на основе модели устойчивого банкинга уже более 30 лет и является лидером внедрения ESG-банкинга в России: выпустил первые зеленые облигации в России, разработал цифровую модель ESG-банкинга, создал первый в мире ESG-баланс и ведет ESG-отчетность.

В текущем году банком «Центр-инвест» была опубликована книга «Региональный банк в суверенной экономике», в которой проводится анализ развития концепции устойчивого развития и ее эффективного использования в стране.

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