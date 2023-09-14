Банк «Центр-инвест» представил членам GABV методы оценки ESG-факторов

GABV — это независимая сеть банков, объединяющая более 70 финансовых учреждений в 45 государствах. Её общая миссия — использование финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития. Банк «Центр-инвест» стал членом GABV в 2019 году и является единственным российским банком, входящим в эту организацию.