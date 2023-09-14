Бензин в Ростовской области подорожал на 55 копеек за неделю

Так, в Ростовской области средняя цена бензина выросла за неделю с 57,54 рубля за литр до 58,11 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 53,50 рубля. АИ-95 теперь обойдется в 59,19 рубля за литр вместо 58,59 рубля. Наконец, АИ-98 подорожал за несколько дней с 67,05 рубля за литр до 67,51 рубля.