Бензин в Ростовской области подорожал на 55 копеек за неделю

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Росстат опубликовал новые данные о ценах на бензин в разных регионах России. Аналитика проводилась с 4 по 10 сентября. В большинстве регионов страны стоимость топлива продолжает увеличиваться.
Так, в Ростовской области средняя цена бензина выросла за неделю с 57,54 рубля за литр до 58,11 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 53,50 рубля. АИ-95 теперь обойдется в 59,19 рубля за литр вместо 58,59 рубля. Наконец, АИ-98 подорожал за несколько дней с 67,05 рубля за литр до 67,51 рубля.
Однако значительней всего поднялось в цене дизельное топливо. Сейчас один его литр стоит 63,44 рубля. Неделей ранее цена на него составляла 61,91 рубля за литр.
Ранее экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине.