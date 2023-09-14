Будет ли частичная мобилизация в Ростове до 1 ноября 2023 года?

Однако, как выяснилось позже, данный документ, как и новость, оказались фейком. Первыми недобросовестных информаторов разоблачили журналисты «Лапша Медиа», которые ведут борьбу с фейками. Прежде всего они отметили, что приказа МО РФ №463 о частичной мобилизации № 463 быть не может, так как уже в августе приказы выходили под нумерацией 500 — 550.