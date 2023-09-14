Будет ли частичная мобилизация в Ростове до 1 ноября 2023 года?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В первых числах сентября ряд телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что в Российской Федерации якобы с 11 сентября стартует новый этап частичной мобилизации, в рамках которого планируется набрать 200 тысяч граждан в срок до 1 ноября. В подтверждение пабликами был продемонстрирован приказ № 463 за подписью главы Минобороны Сергея Шойгу.
Однако, как выяснилось позже, данный документ, как и новость, оказались фейком. Первыми недобросовестных информаторов разоблачили журналисты «Лапша Медиа», которые ведут борьбу с фейками. Прежде всего они отметили, что приказа МО РФ №463 о частичной мобилизации № 463 быть не может, так как уже в августе приказы выходили под нумерацией 500 — 550.
Затем официальные опровержения о старте частичной мобилизации дали главы региональных военкоматов. Так, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил:
«Подтверждаю: это фейковая новость. Никаких официальных документов о частичной мобилизации комиссариаты не получали, новых указаний также не поступало».
Ростовская область всегда была в числе лидеров по количеству добровольцев, записавшихся на СВО. Так, бойцы из Ростова-на-Дону отправились на передовую еще до частичной мобилизации, весной 2022 года, тогда набор производил Союз добровольцев Донбасса.
Активное участие в добровольческом движении принимали и принимают донские казаки. В апреле 2022 года отряд донских казаков «Дон», объединив сотни казаков со всей России, начал участвовать в спецоперации на Украине. К осени того же года отряд получил статус бригады. Сообщалось, что в спецоперации участвуют уже более 5,5 тысячи донских казаков.
В марте текущего года было отмечено массовое вступление бойцов-добровольцев в ЧВК «Вагнер», об этом сообщили сотрудники пресс-службы военной компании. Отмечалось, что ежедневно из региона поступает от 500 до 800 добровольцев. В июне депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что число ростовчан-добровольцев достигло пика. Точных цифр он не назвал, но отметил, что на пункты сбора прибывает небывалое количество желающих отправиться на военную службу.
Сейчас, когда после гибели главы ЧВК «Вагнер» пункты военной компании приостанавливают работу по всей стране, в Ростовском регионе создаются новые добровольческие формирования — отряды территориальной обороны.
Кроме того, слухи о якобы грядущей частичной мобилизации «подогрели» сообщения граждан о требовании военкоматов прийти за мобилизационным предписанием. Что это за документ? Чем он отличается от повестки? И означает ли его вручение обязательное участие в мобилизационных мероприятиях?
Как гласит буква закона, «мобилизационное предписание — это документ, подтверждающий факт приписки гражданина к воинской части или предназначения в специальное формирование».
Напомним, что выдача мобилизационных предписаний не новость. И в декабре 2022 года военком Ростовской области Игорь Егоров уже предупреждал жителей региона, что им могут приходить мобилизационные предписания для уточнения личных данных, никакого отношения к частичной мобилизации они не имеют.
А сейчас, когда вносятся поправки в законодательство о военной службе (в частности, увеличен призывной возраст в ряды Вооруженных сил, легализованы электронные повестки), происходит всеобщий строгий учет всех военнослужащих, как призывного возраста, так и вышедших в запас.
Что грозит гражданину за неявку в военкомат? Такое правонарушение подпадает под административное наказание, как и в случае неявки в комиссариат по повестке. Как известно, с весны 2023 года штрафы за такие действия серьезно ужесточились и теперь достигают 30 тысяч рублей.