Директора предприятия осудят за гибель 80-летней учительницы в коллекторе в Ростове

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Прокуратура Октябрьского района Ростова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели в коллекторе 80-летней учительницы английского Лидии Радченко. Женщины не стало 28 апреля, она утонула в ливневке во время сильного ливня.
Обвиняемым по делу проходит директор муниципального предприятия Ростова. Его подозревают в халатности. Чиновник не обеспечил ремонт ливневой канализации на улице Тульской, а также не озаботился установкой там дождеприемной решетки. Из-за чего учительницу Радченко потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.
Теперь громкое дело рассмотрит суд.
Напомним, гибель Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Чиновники тогда заверяли, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин доставали мусор и грязь.