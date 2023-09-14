Директора предприятия осудят за гибель 80-летней учительницы в коллекторе в Ростове

Обвиняемым по делу проходит директор муниципального предприятия Ростова. Его подозревают в халатности. Чиновник не обеспечил ремонт ливневой канализации на улице Тульской, а также не озаботился установкой там дождеприемной решетки. Из-за чего учительницу Радченко потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.