Дизельное топливо в Ростовской области за неделю подорожало почти на 2 рубля

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Росстат опубликовал актуальные данные о ценах на топливо в разных регионах России. Аналитика проводилась с 4 по 10 сентября. В большинстве субъектов страны стоимость бензина продолжает расти.
В Ростовской области значительней всего подорожало дизельное топливо. Сейчас оно стоит 63,44 рубля за литр. Неделей ранее цена составляла 61,91 рубля за литр.
Выросла в Ростовской области и средняя цена бензина — с 57,54 рубля за литр до 58,11 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 53,50 рубля. АИ-95 теперь обойдется в 59,19 рубля за литр вместо 58,59 рубля. Наконец, АИ-98 поднялся в цене с 67,05 рубля за литр до 67,51 рубля.
Ранее экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине.