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Дизельное топливо в Ростовской области за неделю подорожало почти на 2 рубля

Дизельное топливо в Ростовской области за неделю подорожало почти на 2 рубля

14 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Дизельное топливо в Ростовской области за неделю подорожало почти на 2 рубля
В Ростовской области за неделю снова рекордно подорожали дизельное топливо и автомобильный бензин, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал актуальные данные о ценах на топливо в разных регионах России. Аналитика проводилась с 4 по 10 сентября. В большинстве субъектов страны стоимость бензина продолжает расти.

В Ростовской области значительней всего подорожало дизельное топливо. Сейчас оно стоит 63,44 рубля за литр. Неделей ранее цена составляла 61,91 рубля за литр.

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Выросла в Ростовской области и средняя цена бензина — с 57,54 рубля за литр до 58,11 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 53,50 рубля. АИ-95 теперь обойдется в 59,19 рубля за литр вместо 58,59 рубля. Наконец, АИ-98 поднялся в цене с 67,05 рубля за литр до 67,51 рубля.

Ранее экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине.

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