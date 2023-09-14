Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года

В четверг, 14 сентября, стало известно, что знаменитый тренер Валерий Карпин может прекратить сотрудничество с ФК «Ростов» и национальной сборной в ближайшие месяцы. В своем интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат» Карпин рассказал, что вскоре его ребенок должен пойти в школу в Эстонии, а потому он с трудом может представить жизнь без семьи или в постоянных разъездах.