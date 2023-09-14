Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В четверг, 14 сентября, стало известно, что знаменитый тренер Валерий Карпин может прекратить сотрудничество с ФК «Ростов» и национальной сборной в ближайшие месяцы. В своем интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат» Карпин рассказал, что вскоре его ребенок должен пойти в школу в Эстонии, а потому он с трудом может представить жизнь без семьи или в постоянных разъездах.
«Сейчас сентябрь месяц, в ноябре мы еще полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, и скажу: „Все, не хочу"[…] Возможно, через три месяца скажу: «Все, до свидания»», — рассказал Валерий Карпин, добавив, что недавно у него была возможность перейти в сборную Армении, однако он отклонил предложение из-за ФК «Ростов» и сборной России.
Ранее тренер Валерий Карпин поделился своими взглядами на проявления патриотизма среди футболистов.