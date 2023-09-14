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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года

14 сентября 2023, 13:28
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года
Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что может объявить о завершении карьеры в российском футболе до конца 2023 года из-за семейных обстоятельств, об этом рассказал портал РИА «Новости. Спорт».

В четверг, 14 сентября, стало известно, что знаменитый тренер Валерий Карпин может прекратить сотрудничество с ФК «Ростов» и национальной сборной в ближайшие месяцы. В своем интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат» Карпин рассказал, что вскоре его ребенок должен пойти в школу в Эстонии, а потому он с трудом может представить жизнь без семьи или в постоянных разъездах.

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«Сейчас сентябрь месяц, в ноябре мы еще полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, и скажу: „Все, не хочу"[…] Возможно, через три месяца скажу: «Все, до свидания»», — рассказал Валерий Карпин, добавив, что недавно у него была возможность перейти в сборную Армении, однако он отклонил предложение из-за ФК «Ростов» и сборной России.

Ранее тренер Валерий Карпин поделился своими взглядами на проявления патриотизма среди футболистов.

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