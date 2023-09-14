Губернатор Голубев вручил герою СВО из Таганрога Орден Атамана Платова

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Глава администрации Таганрога напомнил, что 13 сентября в Ростове состоялось торжественное собрание, посвященное 86-летию Ростовской области. В этот день губернатор региона Василий Голубев наградил выдающихся горожан знаками отличия, которые стали подтверждением их заслуг перед Ростовской областью.
В числе награжденных оказался и герой России Алексей Афанасьев, который получил Орден Атамана Платова за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность, продемонстрированные при исполнении воинского долга. По данным донского правительства, ранее Афанасьев получил звание Героя России за спасение своих сослуживцев в ходе СВО.
Ранее эксперты рассказали, смогут ли участники СВО из Ростовской области вернуться домой и стоит ли ждать ротации.