Губернатор Голубев вручил герою СВО из Таганрога Орден Атамана Платова

В числе награжденных оказался и герой России Алексей Афанасьев, который получил Орден Атамана Платова за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность, продемонстрированные при исполнении воинского долга. По данным донского правительства, ранее Афанасьев получил звание Героя России за спасение своих сослуживцев в ходе СВО.