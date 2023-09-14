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Губернатор Голубев вручил герою СВО из Таганрога Орден Атамана Платова

Губернатор Голубев вручил герою СВО из Таганрога Орден Атамана Платова

14 сентября 2023, 12:30
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев вручил герою СВО из Таганрога Орден Атамана Платова
Герою СВО Алексею Афанасьеву вручили Орден Атамана Платова, об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Глава администрации Таганрога напомнил, что 13 сентября в Ростове состоялось торжественное собрание, посвященное 86-летию Ростовской области. В этот день губернатор региона Василий Голубев наградил выдающихся горожан знаками отличия, которые стали подтверждением их заслуг перед Ростовской областью.

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В числе награжденных оказался и герой России Алексей Афанасьев, который получил Орден Атамана Платова за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность, продемонстрированные при исполнении воинского долга. По данным донского правительства, ранее Афанасьев получил звание Героя России за спасение своих сослуживцев в ходе СВО.

Ранее эксперты рассказали, смогут ли участники СВО из Ростовской области вернуться домой и стоит ли ждать ротации.

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