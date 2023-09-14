«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области

«А все потому, что численность диких животных не регулируется. Не выдаются разрешения на охоту на шакалов и на волков. Охотхозяйства частные, территория закрыта для охоты. вот дикие звери активно разводятся», — отмечает местный житель, не пожелавший публиковать свои данные.