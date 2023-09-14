«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По словам местных жителей, в Чертковском районе волки начали резать домашний скот. В хуторе Богуны ситуация и вовсе угрожающая. По словам очевидцев, люди идут на рынок, а шакалы бросаются им под ноги.
«А все потому, что численность диких животных не регулируется. Не выдаются разрешения на охоту на шакалов и на волков. Охотхозяйства частные, территория закрыта для охоты. вот дикие звери активно разводятся», — отмечает местный житель, не пожелавший публиковать свои данные.
Люди рассказывают, что охотники обращались к охотоведу — ведь с первого августа всегда можно было брать разрешение на отстрел. Но, по словам селян, никакого вразумительного ответа не получили.
«Обращались мы и в администрацию. А что они могут сделать? Никому ничего не нужно», — сокрушаются селяне.
В администрации Чертковского района на момент публикации статьи не смогли оперативно разъяснить ситуацию. Корреспондента RostovGazeta переадресовали к заведующему отделом сельского хозяйства и окружающей среды. Но заведующий оказался на совещании. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с 1 августа 2022 года в Ростовской области разрешали охотиться на волков и шакалов.