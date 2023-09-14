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«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области

«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области

14 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области

Волки и шакалы пугают жителей Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители Чертковского района Ростовской области. Люди бьют тревогу. Из-за отсутствия контроля над численностью волков и шакалов, дикие звери ощутили себя хозяевами положения. Они нападают на скот во дворах и пугают людей.

По словам местных жителей, в Чертковском районе волки начали резать домашний скот. В хуторе Богуны ситуация и вовсе угрожающая. По словам очевидцев, люди идут на рынок, а шакалы бросаются им под ноги.

«А все потому, что численность диких животных не регулируется. Не выдаются разрешения на охоту на шакалов и на волков. Охотхозяйства частные, территория закрыта для охоты. вот дикие звери активно разводятся», — отмечает местный житель, не пожелавший публиковать свои данные.

Люди рассказывают, что охотники обращались к охотоведу — ведь с первого августа всегда можно было брать разрешение на отстрел. Но, по словам селян, никакого вразумительного ответа не получили.

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Люди рассказывают, что охотники обращались к охотоведу —ведь с первого августа всегда можно было брать разрешение на отстрел. Люди рассказывают, что охотники обращались к охотоведу —ведь с первого августа всегда можно было брать разрешение на отстрел.
Люди рассказывают, что охотники обращались к охотоведу —ведь с первого августа всегда можно было брать разрешение на отстрел.
Фото: 1MI

«Обращались мы и в администрацию. А что они могут сделать? Никому ничего не нужно», — сокрушаются селяне.

В администрации Чертковского района на момент публикации статьи не смогли оперативно разъяснить ситуацию. Корреспондента RostovGazeta переадресовали к заведующему отделом сельского хозяйства и окружающей среды. Но заведующий оказался на совещании. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с 1 августа 2022 года в Ростовской области разрешали охотиться на волков и шакалов.

С 1 августа в Ростовской области разрешат охотиться на волков и шакалов
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