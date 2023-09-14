«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка

«Волки оказались „проходящими“. Это миграционные моменты. У волка большой охотничий круг, порядка ста километров. Поэтому его увидели в Кагальницком районе, а на самом деле, он мог жить в Зернограде. Мы выезжали, обследовали территорию, профессионально подманивали их. Но не обнаружили», — делится информацией эксперт.