rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка

«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка

14 сентября 2023, 14:18
Фото: предоставил Андрей Жищенко / rostovgazeta.ru
«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка

В Азовском районе ликвидировали огромного волка

Огромного волка в минувшую субботу обнаружили в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил RostovGazeta председатель правления ростовского общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Чертковского района. Люди напуганы появлением волков и шакалов. Дикие животные режут домашний скот, бросаются под ноги людям.

Оказалось, что в Ростовской области подобное периодически случается. Так, в минувшую субботу огромного волка ликвидировали в районе хутора Галагановка Азовского района.

«С волками мы боремся постоянно, по всем районам», — отмечает Андрей Жищенко.

«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области
Узнать подробнее

По словам охотника, в прошлом году сигнал о появлении волков поступал из Кагальницкого района. Специалисты выезжали на место, но тогда волков не обнаружили.

«Волки оказались „проходящими“. Это миграционные моменты. У волка большой охотничий круг, порядка ста километров. Поэтому его увидели в Кагальницком районе, а на самом деле, он мог жить в Зернограде. Мы выезжали, обследовали территорию, профессионально подманивали их. Но не обнаружили», — делится информацией эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове ловили диких кабанов.

В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе
Узнать подробнее
Читайте также:
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области стало много волковВ Ростовской области заметили крупную стаю из восьми волковРостовский охотник рассказал, почему разрешили массово убивать волков и шакалов
#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Дарья Демидова#Ростовская область#Азовский район#Охота#Волки#Кагальницкий район#Окружающая среда
Подпишитесь
В Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации
Сегодня, 02:17
«Хозяева положения»: как волки и шакалы терроризируют жителей Ростовской области
Сегодня, 08:47
Бензин в Ростовской области подорожал на 55 копеек за неделю
Сегодня, 08:20
Адвокат Карима Бабаева потребовал выгнать журналистов с заседаний суда в Ростове
Сегодня, 07:42
В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе
Сегодня, 08:37
Суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву
Сегодня, 08:18