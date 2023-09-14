«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Чертковского района. Люди напуганы появлением волков и шакалов. Дикие животные режут домашний скот, бросаются под ноги людям.
Оказалось, что в Ростовской области подобное периодически случается. Так, в минувшую субботу огромного волка ликвидировали в районе хутора Галагановка Азовского района.
«С волками мы боремся постоянно, по всем районам», — отмечает Андрей Жищенко.
По словам охотника, в прошлом году сигнал о появлении волков поступал из Кагальницкого района. Специалисты выезжали на место, но тогда волков не обнаружили.
«Волки оказались „проходящими“. Это миграционные моменты. У волка большой охотничий круг, порядка ста километров. Поэтому его увидели в Кагальницком районе, а на самом деле, он мог жить в Зернограде. Мы выезжали, обследовали территорию, профессионально подманивали их. Но не обнаружили», — делится информацией эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове ловили диких кабанов.