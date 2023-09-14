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Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

14 сентября 2023, 15:46
Фото: Midjourney
Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
О том, что МРОТ с января 2024 года повысится на 18,5%, стало известно еще в начале текущего года. В этом материале расскажем о том, как изменится заработная плата и выплаты ростовчан.

Динамика МРОТ в Ростове за последние пять лет

До недавнего времени МРОТ в России поднимался раз в год — в январе. В 2022-м этот показатель впервые был увеличен дважды за год — в январе и июне. Такое решение российское правительство приняло для защиты экономики от западных санкций. Таким образом, за последние пять лет минимальный размер оплаты труда в Ростове вырос в среднем в 1,5 раза.

Напомним, что региональный МРОТ отличается от общефедерального. Первый в большинстве случаев выше из-за применения областных коэффициентов и надбавок. К примеру, в Ростовской области действует коэффициент 1,2. Его применяют в своих расчетах внебюджетные организации региона.

Соответственно, в 2018 году, когда общероссийский МРОТ был объявлен властями на уровне 11 163 рубля, в Ростове зарплатный минимум с учетом коэффициента составил 13 396 рублей. Сегодня, в 2023 году, эти показатели равны 16 242 и 19 490 руб. соответственно.

Повышение МРОТ с 1 января 2024 года в Ростове

Очередное повышение «минималки», как называют ее в народе, произойдет уже скоро — 1 января 2024 года. Об этом сообщил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин в феврале текущего года. Глава государства в своем выступлении предложил увеличить данный показатель сразу на 18,5%. Таким образом, новый МРОТ составит 19 242 рубля и впервые в истории после вычета налогов окажется выше прожиточного минимума.

«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», — пообещал Владимир Владимирович.

Поскольку региональный коэффициент Ростовской области уже известен, то можно легко определить областной МРОТ в 2024 году — 23 090 рублей. Таким образом, Ростовская область входит в число регионов с наиболее высокой величиной минимального размера оплаты труда наряду с Волгоградской областью, Республикой Татарстан, Кемеровской областью, Ставропольским и Краснодарским краем, а также другими субъектами РФ.

Повышение МРОТ с 1 января 2024 года в РостовеПовышение МРОТ с 1 января 2024 года в Ростове
Повышение МРОТ с 1 января 2024 года в Ростове
Фото: Midjourney

Как МРОТ влияет на размер зарплат, пособий и страховых взносов ростовчан

Рост минимального размера оплаты труда сразу на 18,5% считается беспрецедентным. Как заявил руководитель Минфина Антон Силуанов, «такое резкое повышение — сигнал для бизнеса, что ему следует работать вбелую, повышать зарплаты работникам и платить налоги».

Действительно, высокая «минималка» — это серьезное препятствие для нерадивых и недобросовестных работодателей, которые платят своим сотрудникам «серую» заработную плату. В то же время стоит отметить, что рост МРОТ увеличивает размеры страховых взносов за сотрудников, которые платят представители малого и среднего бизнеса.

На чьи доходы повлияет новый зарплатный минимум? Прежде всего, он коснется тех граждан, кто получает «минималку» согласно трудовому договору и штатному расписанию. Кроме того, размеры МРОТ влияют на расчет выплат по больничному листу, декретных, отпускных и пр.

Повлияет ли повышение МРОТ на общий рост зарплат на рынке труда? Это будет зависеть как от работников, так и от самих работодателей, уточняют эксперты. Если первые выступят с требованием пересмотреть зарплаты, чтобы соответствовать общественным трендам и социальным стандартам, то при соответствующей поддержке работодателей может формироваться общая тенденция к повышению заработной платы в регионе.

#Ростов-на-Дону#МРОТ#2024 год#Индексация
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