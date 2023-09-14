Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

До недавнего времени МРОТ в России поднимался раз в год — в январе. В 2022-м этот показатель впервые был увеличен дважды за год — в январе и июне. Такое решение российское правительство приняло для защиты экономики от западных санкций. Таким образом, за последние пять лет минимальный размер оплаты труда в Ростове вырос в среднем в 1,5 раза.