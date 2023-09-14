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Компания «БАС» будет заниматься авиаперевозками грузов дронами вместе с «Глонасс»

Компания «БАС» будет заниматься авиаперевозками грузов дронами вместе с «Глонасс»

14 сентября 2023, 11:47
Фото: пресс-служба АО "Глонасс"
Компания «Беспилотные авиационные системы» («БАС») более года занимается внедрением беспилотных технологий в сферу авиаперевозок грузов. На недавнем ВЭФ во Владивостоке ООО «БАС» договорилось с АО «Глонасс» о сотрудничестве по реализации задач оказания услуг перевозок дронами.

Такое партнерство в целом окажет положительное влияние на цифровую трансформацию транспортной сферы в России. Беспилотники «БАС» можно будет использовать в таких сферах, как перевозка грузов, мониторинг территории и аэрофотосъемка, пишут newizv.ru.

Как отметил генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, развитие инфраструктуры связи и наблюдения необходимо для широкого внедрения услуг и сервисов, создаваемых с использованием беспилотных авиационных систем. Кроме того, АО «Глонасс», являясь независимым кроссплатформенным игроком с собственной инфраструктурой, становится весьма подходящим партнером для реализации важных проектов с беспилотными системами.

Отмечается, что первые коммерческие полеты управляемых дронов ООО «БАС» уже проводятся. Сегодня инженеры работают над тем, чтобы беспилотники работали без сотовой связи. Это будет особенно важно в условиях работы в Арктике или на Дальнем Востоке.

После внедрения беспилотников в воздушное пространство РФ все полеты БАС будут согласовываться с операторами аэронавигационного обслуживания и с органами власти на местах. Таким образом можно будет «открыть небо» для дронов, то есть снять действующие запреты на их использование в субъектах РФ.

При этом в компании «БАС», являющейся национальным оператором беспилотной авиации, уже начали думать над предоставлением услуг по франшизе и открытием филиалов в регионах. Компания также планирует до конца года увеличить свой парк дронов практически до 200 единиц, а еще через три года увеличить этот показатель вдвое. Сейчас «БАС» занимается тестовыми полетами с целью определить наиболее перспективные модели дронов для различных сфер бизнеса.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей совместно с «Платформой Национальной технологической инициативы» (НТИ) ООО «БАС», отметили готовность большинства регионов РФ к созданию отрасли беспилотной авиации. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что «БАС» может стать локомотивом рынка беспилотной авиации в России. По его мнению, созданная год назад компания послужит развитию необходимой инфраструктуры и станет в стране единым центром предоставления услуг в сфере авиаперевозок грузов беспилотниками.

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