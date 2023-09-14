Компания «БАС» будет заниматься авиаперевозками грузов дронами вместе с «Глонасс»

При этом в компании «БАС», являющейся национальным оператором беспилотной авиации, уже начали думать над предоставлением услуг по франшизе и открытием филиалов в регионах. Компания также планирует до конца года увеличить свой парк дронов практически до 200 единиц, а еще через три года увеличить этот показатель вдвое. Сейчас «БАС» занимается тестовыми полетами с целью определить наиболее перспективные модели дронов для различных сфер бизнеса.