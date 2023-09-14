Компания «БАС» будет заниматься авиаперевозками грузов дронами вместе с «Глонасс»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Такое партнерство в целом окажет положительное влияние на цифровую трансформацию транспортной сферы в России. Беспилотники «БАС» можно будет использовать в таких сферах, как перевозка грузов, мониторинг территории и аэрофотосъемка, пишут newizv.ru.
Как отметил генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, развитие инфраструктуры связи и наблюдения необходимо для широкого внедрения услуг и сервисов, создаваемых с использованием беспилотных авиационных систем. Кроме того, АО «Глонасс», являясь независимым кроссплатформенным игроком с собственной инфраструктурой, становится весьма подходящим партнером для реализации важных проектов с беспилотными системами.
Отмечается, что первые коммерческие полеты управляемых дронов ООО «БАС» уже проводятся. Сегодня инженеры работают над тем, чтобы беспилотники работали без сотовой связи. Это будет особенно важно в условиях работы в Арктике или на Дальнем Востоке.
После внедрения беспилотников в воздушное пространство РФ все полеты БАС будут согласовываться с операторами аэронавигационного обслуживания и с органами власти на местах. Таким образом можно будет «открыть небо» для дронов, то есть снять действующие запреты на их использование в субъектах РФ.
При этом в компании «БАС», являющейся национальным оператором беспилотной авиации, уже начали думать над предоставлением услуг по франшизе и открытием филиалов в регионах. Компания также планирует до конца года увеличить свой парк дронов практически до 200 единиц, а еще через три года увеличить этот показатель вдвое. Сейчас «БАС» занимается тестовыми полетами с целью определить наиболее перспективные модели дронов для различных сфер бизнеса.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей совместно с «Платформой Национальной технологической инициативы» (НТИ) ООО «БАС», отметили готовность большинства регионов РФ к созданию отрасли беспилотной авиации. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что «БАС» может стать локомотивом рынка беспилотной авиации в России. По его мнению, созданная год назад компания послужит развитию необходимой инфраструктуры и станет в стране единым центром предоставления услуг в сфере авиаперевозок грузов беспилотниками.