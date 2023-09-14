rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Крупные российские компании оборонного сектора попали под санкции США

14 сентября 2023, 18:59
Согласно сообщению, опубликованному на официальном веб-сайте американского финансового ведомства, Вашингтон принял решение расширить перечень антироссийских санкций, добавив туда множество компаний и частных лиц.

Известно, что ограничения были введены в отношении компаний, работающих в сфере обороны, а также связанных с добычей полезных ископаемых.

По информации, представленной на обновленном сайте Министерства финансов США, в список попали следующие компании: «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн», НПО «Союз», банк «Ак Барс», Синко-банк, «Соллерс», Globaltrans. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Кроме того, в санкционном списке значатся ООО «Янская горная компания», ООО «Таймырские ресурсы», ООО «Таймырская горная компания», ООО «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат», ООО «Северная алмазная компания», «АГД Даймондс».

В общей сложности, американские власти приняли решение о введении санкционных ограничений в отношении более ста компаний из Российской Федерации и около двадцати россиян, включая предпринимателей Махмудова и Бочкарева.

Подпишитесь
На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах
Сегодня, 15:14
Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат
Сегодня, 15:11
«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка
Сегодня, 14:18
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года
Сегодня, 13:28
В Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами
Сегодня, 13:11
Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаны
Сегодня, 12:47