Крупные российские компании оборонного сектора попали под санкции США

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Известно, что ограничения были введены в отношении компаний, работающих в сфере обороны, а также связанных с добычей полезных ископаемых.
По информации, представленной на обновленном сайте Министерства финансов США, в список попали следующие компании: «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн», НПО «Союз», банк «Ак Барс», Синко-банк, «Соллерс», Globaltrans. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Кроме того, в санкционном списке значатся ООО «Янская горная компания», ООО «Таймырские ресурсы», ООО «Таймырская горная компания», ООО «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат», ООО «Северная алмазная компания», «АГД Даймондс».
В общей сложности, американские власти приняли решение о введении санкционных ограничений в отношении более ста компаний из Российской Федерации и около двадцати россиян, включая предпринимателей Махмудова и Бочкарева.