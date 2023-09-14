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Жительница Ростова перелезла через забор с двумя детьми и коляской у школы №30

Мать из Ростова перелезла через забор с двумя детьми и коляской, чтобы не обходить

14 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Жительница Ростова перелезла через забор с двумя детьми и коляской у школы №30
Молодая мама в Ростове решила не обходить забор у школы №30, а перелезла через него вместе с двумя маленькими детьми и коляской, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Жительница Ростова решила не обходить забор вокруг школы №30 на Северном. Молодая мама перелезла через него с двумя детьми и коляской. Сначала через преграду пробрались дети, а затем сама женщина с коляской в руках встала на непрочную конструкцию забора.

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Жительница Ростова решила не обходить забор вокруг школы №30 на Северном. Молодая мама перелезла через него с двумя детьми и коляской. Жительница Ростова решила не обходить забор вокруг школы №30 на Северном. Молодая мама перелезла через него с двумя детьми и коляской.
Жительница Ростова решила не обходить забор вокруг школы №30 на Северном. Молодая мама перелезла через него с двумя детьми и коляской.
Фото: ВК Ростов Главный

В соцсетях отношение к поступку молодой мамы разделились. Одни восхитились ее ловкостью и упорством, а другие посетовали, что столь рискованные действия могли привести к травмированию детей .

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