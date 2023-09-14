Мать из Ростова перелезла через забор с двумя детьми и коляской, чтобы не обходить

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Жительница Ростова решила не обходить забор вокруг школы №30 на Северном. Молодая мама перелезла через него с двумя детьми и коляской. Сначала через преграду пробрались дети, а затем сама женщина с коляской в руках встала на непрочную конструкцию забора.
В соцсетях отношение к поступку молодой мамы разделились. Одни восхитились ее ловкостью и упорством, а другие посетовали, что столь рискованные действия могли привести к травмированию детей .
Ранее жители Ростова переживали из-за диких кабанов, разгонявших детей и собак на Сельмаше.