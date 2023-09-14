Митрополит Меркурий благословил на строительство храма и создание «Нового Ростова»

Глава Донской митрополии также дал благословение на начало строительства микрорайона «Новый Ростов».



Почетными участниками церемонии стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.



«Поскольку строящийся микрорайон достаточно большой, здесь запланировано возведение трех храмов. Сегодня мы заложили соборный — главный храм, который будет стоять в центре», — рассказал глава Донской митрополии.



Как и положено по традиции, на месте строительства святыни установлен поклонный крест. В будущем здесь появится соборный храм Успения Пресвятой Богородицы — один из самых больших в Ростове-на-Дону. Он сможет принимать до тысячи прихожан. Также возле храма появится духовно-просветительский центр для работы с молодежью.



«Новый Ростов» стал крупнейшим инвестиционным проектом Ростовской области. На территории 367 гектаров появятся правительственный квартал и автовокзал, пять школ и 10 детсадов, здесь оборудуют два парка и 14 бульваров, медицинские и спортивные комплексы. Кроме того, планируется построить здесь более 1,5 млн кв. метров жилья.