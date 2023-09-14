Митрополит Меркурий благословил на строительство храма и создание «Нового Ростова»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Глава Донской митрополии также дал благословение на начало строительства микрорайона «Новый Ростов».
Почетными участниками церемонии стали губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
«Поскольку строящийся микрорайон достаточно большой, здесь запланировано возведение трех храмов. Сегодня мы заложили соборный — главный храм, который будет стоять в центре», — рассказал глава Донской митрополии.
Как и положено по традиции, на месте строительства святыни установлен поклонный крест. В будущем здесь появится соборный храм Успения Пресвятой Богородицы — один из самых больших в Ростове-на-Дону. Он сможет принимать до тысячи прихожан. Также возле храма появится духовно-просветительский центр для работы с молодежью.
«Новый Ростов» стал крупнейшим инвестиционным проектом Ростовской области. На территории 367 гектаров появятся правительственный квартал и автовокзал, пять школ и 10 детсадов, здесь оборудуют два парка и 14 бульваров, медицинские и спортивные комплексы. Кроме того, планируется построить здесь более 1,5 млн кв. метров жилья.
«Такого комплексного развития территории в регионе пока больше нет. Зоны отдыха и работы, комфортное жилье, транспортная система — все это заложено в „Новый Ростов“, — подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.
По словам генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, новый район будет отличаться современной архитектурой. Одновременно с жилыми домами будут строиться объекты инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» большое внимание уделяет укреплению православной веры. Компания внесла важный вклад в реставрацию главной донской святыни — Кафедрального собора Рождества Богородицы. В Ставрополе создан храмовый комплекс, который включает собор святого равноапостольного князя Владимира, православную гимназию с казачьим уклоном, детскую воскресную школу и сквер «Молодежный». Почетным ктитором Владимирского собора является генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, по инициативе которого храмовый комплекс благоустраивается и развивается.
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