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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:16

В Ростове к концу недели прогнозируются ливни и похолодание

Проливные дожди и похолодание до +11 градусов ожидаются в Ростове

14 сентября 2023, 05:13
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове к концу недели прогнозируются ливни и похолодание
В Ростове к концу недели прогнозируются ливни и похолодание, сообщили синоптики.

Конец недели ознаменуется в Ростове резким ухудшение погоды. В пятницу, 15 сентября, в городе весь день будет идти сильный дождь. Температура воздуха днем составит +15 градусов, а вечером — +11. Скорость ветра превысит два метра в секунду.

В выходные дожди продолжатся, однако они будут не такими сильными. Температура воздуха 16 и 17 сентября в среднем составит +22 градуса днем и +14 вечером. Скорость ветра увеличится до трех метров в секунду.

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Однако уже с начала следующей недели в Ростове снова будет тепло. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов днем и +15 градусов вечером. Дожди также на время прекратятся.

Ранее Ростовский гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября.

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