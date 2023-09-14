Проливные дожди и похолодание до +11 градусов ожидаются в Ростове

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Конец недели ознаменуется в Ростове резким ухудшение погоды. В пятницу, 15 сентября, в городе весь день будет идти сильный дождь. Температура воздуха днем составит +15 градусов, а вечером — +11. Скорость ветра превысит два метра в секунду.
В выходные дожди продолжатся, однако они будут не такими сильными. Температура воздуха 16 и 17 сентября в среднем составит +22 градуса днем и +14 вечером. Скорость ветра увеличится до трех метров в секунду.
Однако уже с начала следующей недели в Ростове снова будет тепло. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов днем и +15 градусов вечером. Дожди также на время прекратятся.
Ранее Ростовский гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября.