На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах

По предварительной информации, ОПГ Гагиев сформировал еще 19 лет назад, раскинув свою сеть киллеров по Москве, Московской области и Северной Осетии. По оценкам правоохранителей, в ОПГ входили не менее 50 человек, позднее в 2012 году, желая укрепить свою власть в Северной Осетии, Гагиев создал в республике три вооруженных банды. Именно члены этих банд по приказу Аслана Гагиева убили шестерых людей, включая зампрокурора Промышленного района Владикавказа.