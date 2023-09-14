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На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах

На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах

14 сентября 2023, 15:14
Фото: freepik.com
На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах
В Ростовской области осудили киллера Гагиева, банда которого убила около 60 человек, на Дону ищут специалистов по мобилизации, а в Ростове жители мечтают о доходах более 200 тысяч рублей в месяц.

Какие цены, такие и мечты

Аналитики сервиса трудоустройства Superjob провели опрос среди трудоспособного населения, чтобы выяснить, сколько средств требуется россиянам для счастливой жизни.

По сравнению с жителями Москвы и Санкт-Петербурга ростовчане назвали сумму в 218 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 18 тысяч рублей больше средних желаемых зарплат по России. При этом москвичи желают получать около 265 тысяч рублей, а петербуржцы, жители Владивостока и Хабаровска назвали суммы от 220 до 223 тысяч рублей.

При этом эксперты отмечают, что с возрастом потребность россиян в дополнительных средствах растет. Так молодые люди до 24 лет оценивают свое счастье в 150 тысяч рублей, а после 45 лет для комфорта и финансового благополучия россиянам требуется около 222 тысяч в месяц.

Набор персонала

Редакция RostovGazeta провела анализ рынка труда, благодаря чему удалось выяснить, что в Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизационной работе и воинскому учету.

Различные компании и госструктуры ищут специалистов по мобилизационной подготовке, например, таганрогский завод «Прибой» готов предложить кандидатам зарплату от 28 тысяч рублей при условии, что специалист знаком и является уверенным пользователем систем документооборота и офисных программ.

Различные компании и госструктуры ищут специалистов по мобилизационной подготовкеРазличные компании и госструктуры ищут специалистов по мобилизационной подготовке
Различные компании и госструктуры ищут специалистов по мобилизационной подготовке
Фото: 1MI

Другую вакансию специалиста по гражданской обороне и мобилизационной подготовке разместили представители госкорпорации «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ростовской области». Зарплата составит от 35 тысяч рублей до вычета налогов, однако кандидат должен быть не только образованным и компетентным, но и работать в аналогичной должности не менее трех лет.

Самую привлекательную зарплату предложили будущим сотрудникам «Шахтинской керамики», где за более чем 44,8 тысячи рублей специалисту нужно будет отвечать за постановку персонала на воинский учет граждан, заниматься документами и сотрудничать с военкоматами.

Обращаем внимание, что все эти вакансии никак не связана с проведением мобилизационных мероприятий. Причиной набора стал новый закон № 404-ФЗ, который начнет действовать с 1 октября и ужесточит административную ответственность работодателей за нарушения в сфере воинского учета.

Кровавый след от Москвы к Осетии

Пресс-служба Южного окружного военного суда объявила результаты слушаний по делу в отношении знаменитого киллера Аслана Гагиева, который не только обвинялся в убийстве шести человек, но и создал преступный синдикат с другими наемными убийцами, работающими в нескольких субъектах РФ. Кроме того, Гагиеву предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Кроме того, Гагиеву предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и боеприпасов.Кроме того, Гагиеву предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Кроме того, Гагиеву предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Фото: 1MI

По предварительной информации, ОПГ Гагиев сформировал еще 19 лет назад, раскинув свою сеть киллеров по Москве, Московской области и Северной Осетии. По оценкам правоохранителей, в ОПГ входили не менее 50 человек, позднее в 2012 году, желая укрепить свою власть в Северной Осетии, Гагиев создал в республике три вооруженных банды. Именно члены этих банд по приказу Аслана Гагиева убили шестерых людей, включая зампрокурора Промышленного района Владикавказа.

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Согласно данным суда, за 10 лет ОПГ Гагиева удалось убить около 60 человек в Москве и Московской области с Северной Осетией.

С февраля 2014 года Гагиев находился в международном розыске, через год его задержали в Австрии. Доставить киллера в Россию удалось только в июне 2018 года. Теперь Гагиева приговорили к пожизненному заключению в тюрьме, однако приговор пока не обрел законную силу, а потому подсудимый может попытаться его обжаловать.

Поиски оставшихся на свободе членов ОПГ Гагиева продолжаются.

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