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Published Сегодня, 05:29

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16 сентября жители Ростова смогут окунуться в атмосферу старого купеческого города

На один день центр Ростова превратят в старый купеческий город

14 сентября 2023, 05:29
Фото: Администрация Ростова
16 сентября жители Ростова смогут окунуться в атмосферу старого купеческого города
В День города, 16 сентября, жители Ростова смогут окунуться в атмосферу старого купеческого города, сообщили в городской администрации.

На предстоящих выходных Ростов отметит День города. В рамках празднования 16 сентября в центре состоится Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду».

Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября
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С 11.00 до 20.00 современный центр Ростова превратится в настоящий купеческий город. Для ростовчан будут работать площадки «Ростов купеческий», «Кузница мастеров», «Гончарное ремесло», «Ростовский базар» и другие.

Напомним, в День города в Ростове не будет салюта, а гала-концерт пройдет на левом берегу. Ранее RostovGazeta подробно рассказывала, как пройдет мероприятие.

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