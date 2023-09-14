На один день центр Ростова превратят в старый купеческий город

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
На предстоящих выходных Ростов отметит День города. В рамках празднования 16 сентября в центре состоится Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду».
С 11.00 до 20.00 современный центр Ростова превратится в настоящий купеческий город. Для ростовчан будут работать площадки «Ростов купеческий», «Кузница мастеров», «Гончарное ремесло», «Ростовский базар» и другие.
Напомним, в День города в Ростове не будет салюта, а гала-концерт пройдет на левом берегу. Ранее RostovGazeta подробно рассказывала, как пройдет мероприятие.